Il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, spiazza tutti: non convocati Palmer, Maguire e Alexander Arnold al Mondiale
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La lista dei convocati ufficiali della nazionale inglese per il prossimo Mondiale sta già facendo discutere. A seguito dell'annuncio delle convocazioni da parte del neo-commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, il mondo anglosassone (e non solo) sta già alzando un grande polverone mediatico su alcune esclusioni di lusso da parte dell'ex allenatore di Paris Saint-Germain e Chelsea.
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Assenze pesantiTra le esclusioni che più fanno rumore c'è sicuramente quella di Cole Palmer, protagonista di una stagione complicata in maglia Blues ma comunque considerato uno dei talenti offensivi più brillanti del calcio inglese. Fuori dalle convocazioni anche uno dei simboli della difesa dei Three Lions, Harry Maguire, il quale avrebbe già manifestato tutta la sua delusione attraverso un post sui suoi profili social.
Non c'è spazio nemmeno per Trent Alexander Arnold, altra assenza eccellente che conferma la volontà di Tuchel di voler rivoluzionare parte del gruppo in vista della competizione mondiale. Tra le altre esclusioni d'eccellenza, figurano anche i nomi di Phil Foden (stagione parecchio complicata), Morgan Gibbs-White, Luke Shaw, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.
I convocati di Tuchel per il MondialeApprese le mancate convocazioni di alcuni grandi stelle britanniche, è importante osservare i convocati ufficiali della nazionale inglese per i Mondiali. Per quanto riguarda i portieri, figurano i nomi di Dean Henderson, Jordan Pickford e James Trafford. Quanto ai difensori, le scelte sono ricadute su Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence e John Stones.
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