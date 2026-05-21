Pep Guardiola è considerato da tutti l'allenatore che ha più rivoluzionato il calcio negli ultimi decenni. Il tecnico catalano ha portato innovazioni: costruzione dal basso, occupazione degli spazi, possesso palla e una capacità innata di trasformare ogni azione in un pericolo costante. Il catalano è diventato un punto di riferimento anche per i suoi colleghi. A confermare tutto questo, è stato Luis Enrique che ha ribadito la forza del tecnico dei Citizens, durante un'intervista a Movistar Plus.

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Gli elogi di Luis Enrique a Guardiola

MONACO, GERMANIA - MAGGIO 06: Luis Enrique, Allenatore del Paris Saint-Germain, celebra insieme ai suoi tifosi la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League durante il match tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 06 Maggio, 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, il tecnico del Paris Saint- Germain non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del tecnico ex Barcellona. Luis Enrique ha sottolineato il desiderio di vederlo ancora a lungo protagonista sulle panchine di altissimo livello:" Non credo, o meglio mi rifiuto di credere che non allenarà più. Un tecnico del suo calibro dovrebbe avere ogni anno le panchine più prestigiose, è troppo bravo, cerco sempre di imparare da lui. Non mi interessano i trofei che ha vinto, mi piace vederlo allenare, come gestisce i suoi ragazzi e la pressione".

Parole al miele su Guardiola che concluderà un ciclo storico sulla panchina del City durato 10 anni, durante i quali ha guidato la sua squadra sul tetto d'Inghilterra e d'Europa.

🗣️Luis Enrique: "¿La salida de Guardiola del City? No me lo creo, no me lo creo..."



"Para mí es el mejor entrenador de todos los tiempos". 🔥⚽️🔝👏🏻👏🏻



Vía @MPlusDeportes pic.twitter.com/jib9PIGgqR — Ecuagol (@ECUAGOL) May 21, 2026

L'innovazione portata dal catalano

Luis Enrique ha voluto mettere in evidenza specialmente la capacità di Guardiola di cambiare il calcio con le idee, indipendetemente dai titoli conquistati. Secondo l'allenatore del, ciò che rende unico il suo collega è il coraggio di proporre soluzioni sempre differenti e spesso fuori dagli schemi tradizionali:" Mi piace ciò che trasmette, ha una capacità di inventarsi cose che non esistono, fuori da ogni logica. Un giorno forse vedremo i difensori sopra la porta, mi aspetto di tutto da lui.".

Le parole di Luis Enrique rafforzano ancora di più il lavoro svolto dal tecnico catalano. Per l'ex Roma il suo connazionale ha cambiato il modo di interpretare il calcio da parte di tutti.

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