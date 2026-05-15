Domenica 17 maggio alle 21, ultima giornata di Ligue 1, è il momento del derby parigino: il PSG, fresco vincitore del 14° campionato della sua storia, è ospite del Paris FC. Descrivere questo incontro semplicemente come una prova generale nell'attesa della finale di Champion League, però, sarebbe poco rispettoso.

Per quanto non si tratti di una partita decisiva, sarà interessante osservare il confronto tra due identità e due modi di rappresentare Parigi quasi opposti: da una parte, il Paris Saint Germaine, con la potenza di fuoco che solo un grande brand sportivo internazionale può avere, dall'altra il Paris FC, un club che sta provando a costruirsi un'identità più urbana e legata alla città reale. Al momento, non si tratta di uno scontro alla pari. Ma un giorno, forse, lo sarà.

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Il PSG: da squadra di calcio a marchio globale

Oggi il PSG è molto più di una squadra di calcio. Con l'arrivo dinel 2011, il club si è trasformato gradualmente in un marchio globale: il logo con la Tour Eiffel è diventato un simbolo riconoscibile in tutto il mondo, anche da chi segue poco lo sport., con visual minimalisti, campagne pubblicitarie cinematografiche e collaborazioni con il mondo della moda. Non da ultimo, ha(e quindi problematiche) del tifo organizzato.

Attraverso una comunicazione ben studiata, la voce del PSG parla al pubblico globale. La pietra miliare è stata, in questo senso, la collaborazione con Jordan Brand, iniziata nel 2018: fino a quel momento, nessun club europeo aveva ancora stabilito un legame tanto stretto con il mondo streetwear e del lifestyle. Lo stesso PSG non si racconta soltanto come una squadra, ma come un oggetto culturale: le maglie, ad esempio, compaiono spesso nei videoclip musicali e agli eventi mondani internazionali, come se fossero capi firmati. In questa narrazione, Parigi, capitale europea della moda diventa l'elemento che ne certifica lo status.

Anche il ritorno nel logo della storica banda verticale "Hechter", elemento riconoscibile della tradizione visiva del club, viene spesso rappresentato nelle campagne, creando un tratto d'unione tra la nostalgia e la nuova immagine e utilizzando la propria storia come materiale estetico da riutilizzare continuamente.

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Paris FC e l'estetica della città reale

Il Paris FC occupa invece un posto completamente diverso. Nato nel 1969 e rimasto a lungo al di fuori del cono di luce dei grandi riflettori, ha costruito la propria immagine attorno a. Mentre il PSG parla al mondo,. Visivamente, la differenza con gli ingombranti vicini è notevole: la comunicazione è più semplice, meno sfarzosa, conforme ai codici estetici dei club urbani europei.

Le campagne social puntano spesso sugli aspetti più quotidiani della città: metropolitane, cemento, campetti urbani e scorci meno turistici ma più vissuti. Insomma, una Parigi molto diversa da quella del PSG, spesso accusato dal resto del calcio francese di aver tradito la propria dimensione locale per favorire una rappresentazione "da cartolina" della Ville Lumiere. La questione non riguarda solo il marketing o il modo in cui si possano utilizzare grandi somme qatariote, ma soprattutto la percezione che i tifosi hanno delle due società.

Nonostante il Paris FC sia ancora una realtà in costruzione, ha mantenuto una comunicazione meno aggressiva anche dopo l'ingresso in società di Red Bull. È imperfetto e incompiuto, ma forse proprio per questo sembra più autentico e interessante agli occhi di una parte di pubblico.

Paris FC-PSG: due modi opposti di raccontare Parigi

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In questo senso, il derby parigino assume un valore simbolico che potrebbe, un giorno, essere. Il, l'enorme crescita economica di un club che ha superato il legame con il territorio per esistere a livello internazionale, in Francia come a Doha, New York e Tokyo. Il, invece, rappresenta valori opposti, cercando die in un contesto locale

Per capire se sia una strategia che possa funzionare, è ancora presto.