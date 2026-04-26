Secondo atto vandalico nei confronti del Paris FC. Questa volta, come conferma RMC Sport, i vandali hanno tentato - invano - di mettere a fuoco il centro sportivo
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Diversi litri di benzina cosparsi sul cancello d'ingresso del centro sportivo. Questo è ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica al Paris FC. Il tentato incendio doloso è il secondo atto vandalico ricevuto dalla squadra parigina nel corso di questa stagione.
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Paris FC, incendio sventatoStando a quanto ha rivelato il quotidiano Le Parisien, confermato poi sia da RMC Sport che dalla polizia locale, nella notte tra sabato e domenica due individui - ancora ignoti - hanno tentato di appiccare un incendio nel centro sportivo del Paris FC. Alla vigilia della gara di Ligue 1 contro il Lille infatti, le guardie di sicurezza del centro sportivo avrebbero visto tramite le telecamere del centro sportivo di Orly nella Val-de-Marne, due persone col volto coperto tentare di appiccare un incendio nel centro. Stando a quanto confermato dalle fonti, l'incendio sarebbe stato prontamente spento dalle guardie, che così hanno limitato i danni. La polizia ha fatto sapere che i due individui non sono ancora stati individuati ne di conseguenza arrestati.
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Non solo il centro sportivoLe autorità inoltre hanno fatto sapere che il tentativo al centro sportivo non è stato l'unico atto vandalico della notte. Alla stessa stazione di polizia di Orly infatti, nella notte, è arrivata un'altra chiamata relativa ad un'altro incendio. Questo però è divampato ed ha danneggiato un macchinario che era utilizzato nei lavori di ampliamento dello stesso centro sportivo. Gli atti di questa notte si vanno ad aggiungere ad un altro episodio, datato Settembre 2025, nel quale il Paris FC fu vittima di un diverso tipo di vandalismo.
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