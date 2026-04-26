Diversi litri di benzina cosparsi sul cancello d'ingresso del centro sportivo. Questo è ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica al Paris FC. Il tentato incendio doloso è il secondo atto vandalico ricevuto dalla squadra parigina nel corso di questa stagione.

Il gol di Ciro Immobile con il Paris Fc (Ph credits Ciro Immobile, Instagram)

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Paris FC, incendio sventato

Stando a quanto ha rivelato il quotidiano, confermato poi sia dache dalla polizia locale, nella notte tra sabato e domenica due individui - ancora ignoti - hanno tentato di appiccare un incendio nel centro sportivo del Paris FC. Alla vigilia della gara dicontro il Lille infatti, le guardie di sicurezza del centro sportivo avrebbero visto tramite le telecamere del centro sportivo dinella, due persone col volto coperto tentare di appiccare un incendio nel centro. Stando a quanto confermato dalle fonti, l'incendio sarebbe stato prontamente spento dalle guardie, che così hanno limitato i danni.ne di conseguenza arrestati.

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Non solo il centro sportivo

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Le autorità inoltre hanno fatto sapere che il tentativo al centro sportivo. Alla stessa stazione di polizia di Orly infatti, nella notte, è arrivata un'altra chiamata relativa ad un'altro incendio. Questo però è divampato ed ha danneggiato un macchinario che era utilizzato nei lavori di ampliamento dello stesso centro sportivo., nel quale il Paris FC fu vittima di un diverso tipo di vandalismo.In quell'occasione infatti fu preso di mira il parcheggio del centro sportivo, con. In quel caso il club ha rilasciato un comunicato. "Il club sta collaborando strettamente con le autorità competenti per indagare a fondo su questi incidenti". Stavolta invece, la dirigenza ha rifiutato di commentare l'episodio.

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