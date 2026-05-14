Il PSG è Campione di Francia per la 14esima volta, chiudendo anche proprio la sua 14esima stagione consecutiva con almeno un trofeo in bacheca. Un filotto impressionante che rende bene l'idea della macchina da guerra che sia ormai diventato il club parigino, con ancora una finale di Champions League da giocarsi. Il dato che però più fotografa la supremazia francese del PSG è il totale cambio di mentalità, di filosofia e senza dubbio anche l'ingresso di un Luis Enrique sempre più condottiero dell'armata parigina.

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Un titolo che nasce dalla collettività

La squadra di Luis Enrique ha costruito il proprioattraverso un calcio corale, verticale e aggressivo, mandando in rete beni e mantenendostagionali. Numeri che raccontano di un PSG completo e soprattuttotra la letalità del reparto offensivo e l'organizzazione di quello difensivo, oltre che non più dipendente dal singolo rispetto al passato.

L'addio definitivo all'era delle 'superstar' ha trasformato il PSG in una macchina più moderna e imprevedibile. L'epoca del trio Messi, Mbappé e Neymar non ha funzionato proprio in virtù della mancanza del contesto corale e, come una grande società dovrebbe sempre fare, ha imparato dai suoi errori. Ora infatti non esiste più un solo terminale offensivo: oggi i pericoli arrivano da ogni zona del campo, con esterni, centrocampisti e perfino difensori coinvolti stabilmente nella produzione offensiva.

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L'età media bassissima e la rivoluzione di Luis Enrique

Uno degli aspetti più impressionanti di questo PSG è stato l'abbassamento drastico dell'età della rosa, ora di media attorno ai, tra le più basse ai vertici Europei. Giocatori come, tutti tra i 22 e i 23 anni, rappresentano infatti il cuore di questa nuovae sono già stati decisivi in partite ad altissima pressione. Luis Enrique ha puntato con decisione sul, l'intensità e la mobilità, spingendo sulla costruzione di un gruppo giovane e di qualità, non di '.'

MONACO, GERMANIA - 31 MAGGIO 2025: L'abbraccio tra Desire Doue e l'allenatore Luis Enrique al momento della sostituzione, durante la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Inter. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Dembélé, finalmente il leader totale

La stagione della consacrazione definitiva diè stata sotto molti aspetti quella del Triplete francese del, con la conseguente vincita del, eppure molti individuano quella corrente come quella realmente totale da parte del centravanti. I numeri parlano chiaro: oltrestagionali ein tutte le competizioni, con un rendimento devastante anche in Europa. Lae il fuoco negli occhi anche dopo la vittoria di un premio individuale cosi prestigioso è infatti ciò che ha colpito di più, ormai lontano dall'etichetta di 'dribblatore' imprevedibile e sempre più punto di riferimento edi questo PSG.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: Ousmane Dembele esulta dopo il gol segnato nella gara di ritorno degli Ottavi di Champions League tra il PSG e il Liverpool ad Anfield. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il PSG ha finalmente trovato una direzione sostenibile, non è più un club economicamente in grado solo di comprare campioni, ma anche in grado di crearli, valorizzarli e farli vivere dentro un sistema da protagonisti. La nuova era parigina è ormai partita, pronta a continuare a scrivere la storia.

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