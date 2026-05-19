L'addio di Pep Guardiola la Manchester City sembra ormai certo. Il tecnico spagnolo è prossimo a lasciare i Citizens al termine della stagione dopo anni di grandi vittorie. Una notizia che la stampa inglese ha fatto trapelare qualche giorno fa e che, come era prevedibile, in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, motivo per cui il tecnico spagnolo è andato su tutte le furie, anche perché l'annata non è ancora finita.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, osserva prima della partita di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace all’Etihad Stadium il 13 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Manchester City, stampa inglese diffonde la notizia dell'addio di Guardiola: il tecnico su tutte le furie

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Da tempo ormai si parla del possibile, se non ormai certo, addio di Pep Guardiola alal termine della stagione. Nelle ultime ore le possibilità della separazione tra il tecnico spagnolo e i Citizens sono diventate sempre più grandi. Anzi ormai sembra sia diventata una certezza, tanto che in pochi minuti la notizia è diventata virale sul web. Un fatto che all'exnon è affatto piaciuto anche perché arriva in un momento delicato.

Il Manchester City, infatti, è ancora in piena corsa per la Premier League e dopo la vittoria dell'Arsenal sul Burnley le distanze sono tornate a 5 punti quando alla fine mancano due giornate. Ciò vuol dire che questo fine settimana i Citizens devono assolutamente vincere. Un pareggio consegnerebbe il titolo ai Gunners. Come riporta The Sun, la notizia ha letteralmente scioccato l'ambiente Sky Blues e soprattutto i giocatori, ignari dell'addio del proprio allenatore che, come riferito da Fabrizio Romano, sarà sostituito dall'allievo Enzo Maresca.

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Pep Guardiola, come ricordiamo, è arrivato al Manchester City nel 2016 dopo due anni al Bayern Monaco non molto esaltanti. Da allora, l'ex Barcellona ha guidato il club dell'Etihad Stadium alla vittoria di ben 17 titoli, tra cui la Champions League nel 2023, diventando una leggenda della squadra inglese.