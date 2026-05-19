Dopo un decennio, il ciclo di Pep Guardiola al Manchester City sarebbe ormai arrivato ai titoli di coda. Dall'Inghilterra sono sicuri e, nei prossimi giorni, è atteso il comunicato ufficiale da parte della società degli Sky Blues sull'addio del tecnico spagnolo. La stampa inglese, però, ne è già certa: l'avventura di Guardiola sulla panchina del Manchester City è arrivata al capolinea.

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Guardiola pronto a dire addio al Manchester City

Secondo quanto riportato dal The Sun e Sky Sports UK,avrebbe già comunicato alla dirigenza delche lascerà il club a fine stagione, al termine dell'ultima partita all'Etihad Stadium contro l'. Sempre secondo la stampa inglese, iavrebbero già avviato la procedura per informare i propri sponsor dell'addio die che, dopo l'annuncio, seguirà una parata per celebrare i successi del tecnico spagnolo in questi anni al

MANCHESTER, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester City e Brentford all'Etihad Stadium il 9 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Un decennio di successi. Alla guida del City, l'allenatore spagnolo ha scritto intere pagine di storia portando il club nell'olimpo delle squadre più vincenti dell'era moderna. In questi dieci anni sulla panchina del Manchester City, Guardiola ha conquistato: sei Premier League (di cui quattro di fila), cinque coppe di leghe, tre FA Cup (l'ultima pochi giorni fa contro il Chelsea), una Champions League (2022-23), una Supercoppa europea (2026) e un Mondiale per Club (2023).

I sei campionati potrebbero addirittura diventare sette, ma soltanto se l'Arsenal dovesse fare un passo falso nell'ultima gara contro il Crystal Palace e i Citizens dovessero vincere le prossime due partite contro Bournemouth e Aston Villa. Tuttavia, a prescindere da come terminerà l'avventura di Pep, il lavoro fatto in questi anni dall'ex allenatore del Bayern rimarrà per sempre nelle menti dei tifosi.

Sources are telling Sky Sports News that Pep Guardiola is leaving Manchester City after Sunday's final Premier League game of the season 🔵



Preparations are underway for the outcome that Guardiola will leave - and Enzo Maresca is most likely to become his successor. pic.twitter.com/8fIWixNikq — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026

Pronto il sostituto

Chiuso il capitolo, la dirigenza deldovrà guardare avanti e per il post-Pep avrebbe già il nome pronto. Secondo il The Sun e Sky Sports UK, infatti, il principale nome per sostituire il tecnico spagnolo sulla panchina dei Citizens sembrerebbe essere quello di. Dopo essersi dimesso dalla guida del, l'allenatore italiano potrebbe finalmente essere pronto ad ereditare il lavoro di. Prima di sedere sulla panchina dei Blues, infatti,ha lavorato come assistente del tecnico spagnolo al City, guadagnandosi la stima di Pep nel ruolo di collaboratore tecnico.

Dall'inizio della sua avventura in solitaria, però, l'allenatore italiano ha dimostrato di essere un tecnico di alto livello portando il Chelsea alla conquista della Conference League e del Mondiale per Club, battendo addirittura gli ultimi vincitori della Champions League (il Paris Saint-Germain) in una finale mondiale dominata in lungo e in largo. In attesa di maggiori certezze sul futuro della panchina biancoceleste, Enzo Maresca, si prepara a scrollarsi di dosso il blu scuro londinese per vestire il celeste di Manchester, nella speranza di prender in mano la penna del suo vecchio amico Pep e continuare a scrivere la storia del club del nord-ovest inglese.

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