L'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, lascerà il Manchester City a fine stagione: la dirigenza degli Sky Blues avrebbe già scelto il nome dell'erede in panchina
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Dopo un decennio, il ciclo di Pep Guardiola al Manchester City sarebbe ormai arrivato ai titoli di coda. Dall'Inghilterra sono sicuri e, nei prossimi giorni, è atteso il comunicato ufficiale da parte della società degli Sky Blues sull'addio del tecnico spagnolo. La stampa inglese, però, ne è già certa: l'avventura di Guardiola sulla panchina del Manchester City è arrivata al capolinea.
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Guardiola pronto a dire addio al Manchester CitySecondo quanto riportato dal The Sun e Sky Sports UK, Pep Guardiola avrebbe già comunicato alla dirigenza del Manchester City che lascerà il club a fine stagione, al termine dell'ultima partita all'Etihad Stadium contro l'Aston Villa. Sempre secondo la stampa inglese, i Citizens avrebbero già avviato la procedura per informare i propri sponsor dell'addio di Guardiola e che, dopo l'annuncio, seguirà una parata per celebrare i successi del tecnico spagnolo in questi anni al City.
Un decennio di successi. Alla guida del City, l'allenatore spagnolo ha scritto intere pagine di storia portando il club nell'olimpo delle squadre più vincenti dell'era moderna. In questi dieci anni sulla panchina del Manchester City, Guardiola ha conquistato: sei Premier League (di cui quattro di fila), cinque coppe di leghe, tre FA Cup (l'ultima pochi giorni fa contro il Chelsea), una Champions League (2022-23), una Supercoppa europea (2026) e un Mondiale per Club (2023).
I sei campionati potrebbero addirittura diventare sette, ma soltanto se l'Arsenal dovesse fare un passo falso nell'ultima gara contro il Crystal Palace e i Citizens dovessero vincere le prossime due partite contro Bournemouth e Aston Villa. Tuttavia, a prescindere da come terminerà l'avventura di Pep, il lavoro fatto in questi anni dall'ex allenatore del Bayern rimarrà per sempre nelle menti dei tifosi.
Sources are telling Sky Sports News that Pep Guardiola is leaving Manchester City after Sunday's final Premier League game of the season 🔵— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026
Preparations are underway for the outcome that Guardiola will leave - and Enzo Maresca is most likely to become his successor. pic.twitter.com/8fIWixNikq
Pronto il sostitutoChiuso il capitolo Guardiola, la dirigenza del Man City dovrà guardare avanti e per il post-Pep avrebbe già il nome pronto. Secondo il The Sun e Sky Sports UK, infatti, il principale nome per sostituire il tecnico spagnolo sulla panchina dei Citizens sembrerebbe essere quello di Enzo Maresca. Dopo essersi dimesso dalla guida del Chelsea, l'allenatore italiano potrebbe finalmente essere pronto ad ereditare il lavoro di Guardiola. Prima di sedere sulla panchina dei Blues, infatti, Maresca ha lavorato come assistente del tecnico spagnolo al City, guadagnandosi la stima di Pep nel ruolo di collaboratore tecnico.
Dall'inizio della sua avventura in solitaria, però, l'allenatore italiano ha dimostrato di essere un tecnico di alto livello portando il Chelsea alla conquista della Conference League e del Mondiale per Club, battendo addirittura gli ultimi vincitori della Champions League (il Paris Saint-Germain) in una finale mondiale dominata in lungo e in largo. In attesa di maggiori certezze sul futuro della panchina biancoceleste, Enzo Maresca, si prepara a scrollarsi di dosso il blu scuro londinese per vestire il celeste di Manchester, nella speranza di prender in mano la penna del suo vecchio amico Pep e continuare a scrivere la storia del club del nord-ovest inglese.
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