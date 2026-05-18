Il Brasile ritrova il suo numero 10! Neymar è stato ufficialmente convocato per il prossimo Mondiale, chiudendo mesi di dubbi legati alle sue condizioni fisiche, al futuro in nazionale e dando seguito alla sua presenza nei 55 pre-convocati di Carlo Ancelotti della scorsa settimana. L’annuncio è arrivato con la diramazione ufficiale dei convocati, nei quali oltre al brasiliano del Santos figurano anche protagonisti della Serie A come Gleison Bremer (Juventus) e Wesley (Roma), oltre che ex protagonisti del campionato italiano come Danilo e Alex Sandro.

AL RAYYAN, QATAR - 9 DICEMBRE 2022: Neymar celebra il gol segnato nei Quarti di fonale della Coppa del Mondo 2022 tra Brasile e Croazia all'Education City Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Neymar, l'ultima partita ufficiale con la Selecao

Per Neymar si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’attaccante non disputa una partita ufficiale con il Brasile dala causa del grave infortunio al ginocchio subito durante le qualificazioni sudamericane. Il lungo stop aveva fatto temere addirittura la possibilità diil torneo, ma lo staff tecnico ha deciso di puntare ancora sulla suae sul suo, concedendogli la possibilità di rimettersi in mostra con la casacca verdeoro.

La convocazione assume un valore speciale anche per il Brasile, che proverà a interrompere un digiuno mondiale che dura ormai dal 2002, anno dell’ultimo trionfo della Seleção nella Coppa del mondo disputata in Corea del Sud e Giappone. Da allora i verdeoro hanno collezionato diverse delusioni, tra eliminazioni premature e semifinali sfumate, senza più riuscire a riportare il trofeo a Rio de Janeiro.

I tifosi confidano nel fuoriclasse brasiliano

Con Neymar a disposizione, i tifosi sperano che il Brasile possa finalmentequesta lunga attesa. Il numero 10 resta infatti il migliordella storia della nazionale e uno dei leader tecnici del gruppo, capace di accendere le partite con giocate decisive nei momenti più delicati.

Per il fuoriclasse brasiliano questo potrebbe essere anche uno degli ultimi Mondiali della carriera. Proprio per questo motivo la competizione rappresenta una grande occasione personale: conquistare finalmente il titolo che manca nella sua bacheca e consacrare definitivamente il proprio percorso con la maglia verdeoro, forse per l'ultima volta.

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