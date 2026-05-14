Carlo Ancelotti conquista già la CBF: ufficiale il rinnovo fino al 2030, con un progetto ambizioso per riportare il Brasile sul tetto del mondo
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Dopo appena un anno dal suo arrivo sulla panchina, Carlo Ancelotti continuerà la sua avventura con il Brasile almeno fino al 2030. La Confederazione calcistica brasiliana ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del tecnico italiano, confermando la volontà di costruire un progetto a lungo termine in vista dei prossimi Mondiali con lui al comando.
A distanza di un anno dalla seconda esperienza quadriennale al Real Madrid, Ancelotti ha rapidamente conquistato ambiente, tifosi e Nazionale, grazie ai risultati ottenuti e soprattutto alla ritrovata identità della Selecao. Nelle prime dichiarazioni dopo il rinnovo, l'allenatore ha sottolineato il forte legame creatosi con il paese: "Fin dal primo minuto ho capito cosi significa il calcio per questo Paese. Stiamo lavorando per riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più."
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Il nuovo Brasile di AncelottiIn seguito alle annate complicate e continui cambi tecnici successivi all'addio di Tite, il Brasile di Ancelotti sta lavorando al ritorno di una squadra stabile, con maggiore equilibrio tattico e con la valorizzazione dei giovani talenti. Il commissario tecnico sta inoltre puntando molto sulla leadership dei suoi giocatori più esperti come Vinicius Jr, Rodrygo e Marquinhos, cercando contemporaneamente di inserire nuove stelle come Endrick ed Estevao.
Il sogno del sesto Mondiale e le delusioni recentiIl grande obiettivo resta quello che manca dal 2002: la vittoria della sesta Coppa del Mondo della Nazionale Brasiliana. Nonostante il Brasile continui a produrre alcuni dei migliori talenti al mondo, la Selecao ha vissuto anni difficili nelle ultime edizioni del Mondiale, come l'eliminazione contro il Belgio nel 2018 e quella ai calci di rigore contro la Croazia nel 2022. La federazione brasiliana vede in Ancelotti l'uomo ideale per cambiare mentalità grazie ad un bagaglio enorme di esperienza internazionale, capace di vincere 5 Champions League tra Milan (2) e Real Madrid (3), che lo inseriscono nella lista degli allenatori più vincenti della storia del calcio.
Il Brasile manda perciò un messaggio al resto del calcio mondiale: la Selecao vuole tornare protagonista e vuole farlo sotto la guida di uno dei migliori di sempre.
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