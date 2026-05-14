Dopo appena un anno dal suo arrivo sulla panchina, Carlo Ancelotti continuerà la sua avventura con il Brasile almeno fino al 2030. La Confederazione calcistica brasiliana ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del tecnico italiano, confermando la volontà di costruire un progetto a lungo termine in vista dei prossimi Mondiali con lui al comando.

A distanza di un anno dalla seconda esperienza quadriennale al Real Madrid, Ancelotti ha rapidamente conquistato ambiente, tifosi e Nazionale, grazie ai risultati ottenuti e soprattutto alla ritrovata identità della Selecao. Nelle prime dichiarazioni dopo il rinnovo, l'allenatore ha sottolineato il forte legame creatosi con il paese: "Fin dal primo minuto ho capito cosi significa il calcio per questo Paese. Stiamo lavorando per riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più."

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 26 MAGGIO 2025: Carlo Ancelotti riceve la propria maglia della Nazionale Brasiliana dal Presidente della CBF Samir Xaud, al Grand Hyatt Hotel. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

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Il nuovo Brasile di Ancelotti

Il sogno del sesto Mondiale e le delusioni recenti

In seguito alle annate complicate e continui cambi tecnici successivi all'addio di, il Brasile di Ancelotti sta lavorando al ritorno di una squadra stabile, con maggiore equilibrio tattico e con ladei giovani talenti. Il commissario tecnico sta inoltre puntando molto sulladei suoi giocatori più esperti come, cercando contemporaneamente di inserire nuove stelle comeedIl grande obiettivo resta quello che manca dal: la vittoria dellaCoppa del Mondo della Nazionale Brasiliana. Nonostante il Brasile continui a produrre alcuni dei migliorial mondo, la Selecao ha vissuto anninelle ultime edizioni del Mondiale, come l'eliminazione contro ilnele quella ai calci di rigore contro lanel. La federazione brasiliana vede in Ancelotti l'uomo ideale per cambiare mentalità grazie ad un bagaglio enorme di, capace di vinceretra(2) e(3), che lo inseriscono nella lista degli allenatori piùdella storia del calcio.

Il Brasile manda perciò un messaggio al resto del calcio mondiale: la Selecao vuole tornare protagonista e vuole farlo sotto la guida di uno dei migliori di sempre.

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