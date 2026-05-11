Carlo Ancelotti riapre le porte a Neymar. Secondo le anticipazioni diffuse da UOL Esporte, il fuoriclasse in forza al Santos è stato inserito nella lista allargata dei 55 pre-convocati del Brasile, in vista del Mondiale 2026. Una scelta, che ha immediatamente acceso il dibattito su uno dei giocatori più forti della sua generazione, basato principalmente sul fattore che più ha frenato il suo talento in tutti questi anni: gli infortuni. Insieme all'ex PSG e Barcellona, presenti anche Thiago Silva, oggi al Porto, l'ex Juventus Alex Sandro e il talentino Alisson Santos, piacevole scoperta della nostra Serie A con la maglia del Napoli.

Neymar, il primo vero segnale dal 2023

Dopo mesi complicatissimi segnati dae polemiche, quello di Ancelotti è il primo vero segnale di riavvicinamento alla Nazionale Brasiliana. L'ultima presenza ufficiale risale infatti al 17 ottobre 2023, nella sconfitta per 2-0 contro l'nelle qualificazioni ai Mondiali. Quella stessa sera uscì in lacrime dopo lae del. Una batosta che ha inevitabilmente cambiato il corso della sua carriera.

MONTEVIDEO, URUGUAY - 17 OTTOBRE: L'infortunio di Neymar Jr. durante la gara di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Uruguay al Centenario Stadium di Montevideo. (Foto di di Guillermo Legaria/Getty Images)

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Dopo l'esperienza fallimentare in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, condizionata quasi totalmente dai soliti problemi fisici, Neymar ha scelto di concretizzare il ritorno romantico al Santos, nell'inizio del 2025. L'obiettivo dichiarato era quello di ritrovare continuità e prepararsi all'ultimo grande obiettivo della carriera, nonché ultimo trofeo mancante della sua bacheca: il Mondiale nordamericano.

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Ancelotti sembra perciò intenzionato a concedergli forse l'ultimo grande palcoscenico della sua già enorme carriera, a cui è sempre però mancato il punto esclamativo, che rappresenta il fattore principale di scetticismo che si respira nei tifosi verdeoro e per i quali Neymar era diventato gradualmente il passato da lasciarsi alle spalle. La sua presenza preliminare non garantisce la convocazione definitiva, ma nel frattempo, Ancelotti ha deciso di riaprire il dossier e il fenomeno brasiliano tornerà a respirare aria di Seleção.

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