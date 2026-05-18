Il PSG vince la Ligue 1, ma il Paris FC si rifiuta di ospitare la festa scudetto dopo il derby. Parigini costretti ad alzare il trofeo in un angolo
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Il PSG anche quest'anno si è laureato campione di Francia, ma stavolta con più difficoltà a causa dell'incredibile campionato fatto dal Lens. La vittoria matematica è arrivata proprio nel match di recupero contro i rivali per il titolo, ma la cerimonia è avvenuta all'ultima giornata, dove il PSG ha giocato il derby in trasferta contro il Paris FC. I padroni di casa si sono inaspettatamente aggiudicati la stracittadina ed hanno fatto anche un clamoroso dispetto ai cugini. Il Paris FC si è infatti rifiutato di ospitare la festa dei rivali, e questo ha costretto il PSG a una premiazione sbrigativa, che li ha visti sollevare il trofeo in un angolo del campo mezz'ora prima del fischio d'inizio.
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Il no del Paris FC e lo spettacolo pirotecnicoSolitamente il trofeo si alza nell'ultima partita giocata in casa, ma il PSG non è riuscito a vincerlo in tempo, e quindi ha chiesto di poterlo fare a fine partita nello stadio dei cugini. Il Paris FC, però, ha rifiutato categoricamente la richiesta della LFP di ospitare la cerimonia dei freschi campioni di Francia. Il rifiuto nasce dal fatto che i padroni di casa avevano già organizzato da tempo una loro festa per salutare i giocatori in partenza, chiudendo così l'anno con uno spettacolo pirotecnico. Allo stadio del Paris FC non c'era quindi lo spazio materiale per avere festeggiamenti altrui.
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Il veto della Prefettura e la tristissima premiazioneIl PSG ha provato in ogni modo a regalare una festa decente ai propri tifosi, ma non è stato possibile. I campioni di Francia hanno provato a spostare la festa post-partita vicino al Parco dei Principi, ma la Prefettura ha bocciato il piano per stringenti questioni di ordine pubblico. L'unico modo per avere una celebrazione è stato quello di accettare le surreali condizioni della squadra di casa. I circa mille tifosi del PSG presenti hanno assistito ad una cerimonia velocissima in un angolo, seguita dal normale riscaldamento pre-partita come se nulla fosse successo, privando di fatto i ragazzi di Luis Enrique di ricevere i giusti onori dopo un campionato duramente combattuto.
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