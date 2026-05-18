Il PSG anche quest'anno si è laureato campione di Francia, ma stavolta con più difficoltà a causa dell'incredibile campionato fatto dal Lens. La vittoria matematica è arrivata proprio nel match di recupero contro i rivali per il titolo, ma la cerimonia è avvenuta all'ultima giornata, dove il PSG ha giocato il derby in trasferta contro il Paris FC. I padroni di casa si sono inaspettatamente aggiudicati la stracittadina ed hanno fatto anche un clamoroso dispetto ai cugini. Il Paris FC si è infatti rifiutato di ospitare la festa dei rivali, e questo ha costretto il PSG a una premiazione sbrigativa, che li ha visti sollevare il trofeo in un angolo del campo mezz'ora prima del fischio d'inizio.

PARIGI, FRANCIA - 10 MAGGIO: Ousmane Dembélé #10 del Paris Saint-Germain osserva la partita di Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain e Stade Brestois 29 al Parc des Princes il 10 maggio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

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Il no del Paris FC e lo spettacolo pirotecnico

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Il veto della Prefettura e la tristissima premiazione

Solitamente il trofeo si alza nell'ultima partita giocata in casa, ma ilnon è riuscito a vincerlo in tempo, e quindi ha chiesto di poterlo fare a fine partita nello stadio dei. Il, però, ha rifiutato categoricamente la richiesta delladi ospitare la cerimonia dei freschi campioni di Francia. Il rifiuto nasce dal fatto che i padroni di casa avevano già organizzato da tempo una loroper salutare i giocatori in partenza, chiudendo così l'anno con uno spettacolo. Allo stadio del Paris FC non c'era quindi lo spazio materiale per averealtrui.Ilha provato in ogni modo a regalare una festa decente ai propri, ma non è stato possibile. I campioni di Francia hanno provato a spostare la festa post-partita vicino al, ma la Prefettura ha bocciato il piano per stringenti questioni di. L'unico modo per avere una celebrazione è stato quello di accettare le surreali condizioni della squadra di. I circa mille tifosi delpresenti hanno assistito ad una cerimonia velocissima in un angolo, seguita dal normalepre-partita come se nulla fosse successo, privando di fatto i ragazzi didi ricevere i giusti onori dopo un campionato duramente

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