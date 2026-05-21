Riccardo Calafiori ha appena vinto la Premier League con l'Arsenal, vedendo interrompere un digiuno dei Gunners che perdurava dal 2003-2004. L'ex difensore mancino del Bologna, al secondo anno in maglia Arsenal, continua a seguire da vicino l'andamento del campionato italiano. Dal sostegno alla Roma al mancato Mondiale, i temi non sono affatto mancati nella sua ultima intervista rilasciata a SkySport.

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Calafiori a cuore aperto: "Difficile vedere il Mondiale"

Calafiori non ha dubbi sull'eliminazione ai playoff delle qualificazioni dell' Italia . Il dolore provato non è ancora stato assorbito pienamente e potrebbe essere ben più forte tra qualche settimana: "Fa ancora male. Ora penso che mi sarà difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club". Sebbene siano passati quasi due mesi da quel tragico 31 marzo, giorno della gara tra Bosnia Erzegovina ed Italia, per il classe 2002 è difficile dimenticare il tutto con un colpo di spugna.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 NOVEMBRE: Riccardo Calafiori dell'Arsenal in azione durante la partita di Premier League tra Chelsea e Arsenal allo Stamford Bridge il 30 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Quel mese, difatti, è stato uno dei peggiori in termini personali: "A marzo ho passato un brutto mese, tra nazionale e Arsenal: Heinze, l'assistente di Arteta, mi ha confortato dicendo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. È arrivato, e ora spero di alzare anche la Champions". Vinta la Premier, infatti, c'è un altro prestigioso obiettivo sulla strada dell'Arsenal. La sfida col Paris Saint Germain potrebbe rendere definitivamente memorabile questa stagione, dato che i Gunners non hanno mai vinto la competizione europea più importante nella loro storia.

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Dando uno sguardo alla Serie A, Calafiori sa bene della corsa della sua storica ex squadra, la. Mai come quest'anno i giallorossi paiono vicinissimi a tagliare il traguardo della qualificazione all'Europa che conta: "Spero tornino in Champions, mancano dal 2019".Infine, un estratto ha toccato il rapporto personale intessuto con Mikel Arteta, allenatore che sta facendo grandissime cose alla guida dell'Arsenal: "Penso di non aver mai avuto un allenatore con tanta voglia di migliorarsi, lo trasmette anche ai giocatori. E mi migliora, magari con cose difficili, ma mi migliora. Cosi' succede che".

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