L'Iran ha trovato una sede che possa accoglierlo durante tutto il Mondiale. È Tijuana, in Messico, il luogo scelto per il ritiro della nazionale di Taremi.
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L'Iran è sembrato spesso vicino a non giocare il prossimo Mondiale a causa delle tensioni geopolitiche mondiali. Essendo stata fissata negli Stati Uniti d'America la competizione, oltre che in Canada e in Messico, la nazionale iraniana ha rischiato di perdere qualcosa che pareva assicurato dai risultati di campo. Tra relazioni diplomatiche e permessi di viaggi finalmente conseguiti, l'Iran si appresta a giocare la competizione più importante.
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Mondiali, Iran: la sede sarà TijuanaLa Federeazione iraniana, pur avendo accolto con entusiasmo l'invito del numero uno della FIFA, Gianni Infantino, a stabilirsi oltreoceano, ha continuato a nutrire delle perplessità. L'incolumità dei giocatori, difatti, oltre a quella di giornalisti e sostenitori del Paese più discusso oggigiorno, rimane l'obiettivo primario da salvaguardare. "Parteciperemo sicuramente alla Coppa del Mondo 2026, ma i paesi ospitanti devono tenere conto delle nostre preoccupazioni", ha riferito la Nazionale sul suo sito ufficiale.
Ancora sul tema: "Parteciperemo al torneo ma senza rinunciare alle nostre convinzioni, cultura e convinzioni; nessuna potenza esterna può privare l'Iran della sua partecipazione a una competizione per la quale si è qualificato con merito". Dopo diverse discussioni terminate senza successo riguardanti un possibile smistamento della sede iraniana nel Messico, altro Paese ospitante assieme agli USA, sembra finalmente si sia giunti ad un accordo.
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