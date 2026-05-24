L'Iran è sembrato spesso vicino a non giocare il prossimo Mondiale a causa delle tensioni geopolitiche mondiali. Essendo stata fissata negli Stati Uniti d'America la competizione, oltre che in Canada e in Messico, la nazionale iraniana ha rischiato di perdere qualcosa che pareva assicurato dai risultati di campo. Tra relazioni diplomatiche e permessi di viaggi finalmente conseguiti, l'Iran si appresta a giocare la competizione più importante.

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Mondiali, Iran: la sede sarà Tijuana

La Federeazione iraniana, pur avendo accolto con entusiasmo l'invito del numero uno della FIFA,, a stabilirsi oltreoceano, ha continuato a nutrire delle perplessità. L'incolumità dei giocatori, difatti, oltre a quella di giornalisti e sostenitori del Paese più discusso oggigiorno, rimane l'obiettivo primario da salvaguardare. "Parteciperemo sicuramente alla Coppa del Mondo 2026, ma i paesi ospitanti devono tenere conto delle nostre preoccupazioni", ha riferito la Nazionale sul suo sito ufficiale.

ANKARA, TURCHIA - 21 MAGGIO: I giocatori della squadra nazionale di calcio iraniana, che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, arrivano a un centro per la richiesta di visti per richiedere i visti canadesi ad Ankara, in Turchia, il 21 maggio 2026. (Foto di Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images)

Ancora sul tema: "Parteciperemo al torneo ma senza rinunciare alle nostre convinzioni, cultura e convinzioni; nessuna potenza esterna può privare l'Iran della sua partecipazione a una competizione per la quale si è qualificato con merito". Dopo diverse discussioni terminate senza successo riguardanti un possibile smistamento della sede iraniana nel Messico, altro Paese ospitante assieme agli USA, sembra finalmente si sia giunti ad un accordo.

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Le parole di, presidente della Federcalcio iraniana, espresse il 13 maggio scorso, dissipano qualsiasi dubbio sulla sua presenza: "I giocatori della nazionale ai Mondiali rappresenteranno il popolo, i combattenti del paese, il leader (Supremo Mojtaba Khamenei ndr) e il paese.". Ad accogliere l'Iran, dunque, sarà proprio il Messico come inizialmente auspicato. Nello specifico, sede del ritiro iraniano sarà fissata ae non più a Tucson (USA).

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