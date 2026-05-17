La Turchia è stato il teatro della diplomazia. Mattias Grafström, segretario generale della FIFA, ha esplicitamente parlato di un incontro "molto costruttivo" che si è tenuto ad Istanbul. Questi avrebbe discusso personalmente con il numero uno della Federazione iraniana, Mehdi Taj, per porre in via definitiva le basi dell'accesso dell'Iran alla prossima rassegna intercontinentale. "Stiamo lavorando a stretto contatto e non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Repubblica Islamica dell'Iran ai Mondiali", questo quanto riportato in una nota dal rappresentante FIFA.

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DOHA, QATAR - 31 GENNAIO: Il gruppo della squadra iraniana durante la partita degli ottavi di finale della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Siria presso lo stadio Abdullah Bin Khalifa il 31 gennaio 2024 a Doha, Qatar. (Foto di Adam Nurkiewicz/Getty Images)

Iran ai Mondiali? Ci siamo

Con forza, viene ribadito il concetto di totale disponibilità verso gli iraniani: "A. Sono molto soddisfatto della qualità delle nostre discussioni. In definitiva, sia la Federazione calcistica iraniana che la Fifa sono molto soddisfatte di questo incontro e non vedono l'ora di dare il benvenuto alla nazionale iraniana". Proprio Mehdi Taj aveva affermato che mancassero ancora dei visti per i giocatori dell'Iran. Ebbene proprio in Turchia dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli.

Dello stesso avviso del segretario generale della FIFA rimane Mehdi Taj che ha confermato come da parte loro siano state espresse delle legittime preoccupazioni: "riaffermando al contempo un impegno condiviso per garantire la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali". La Nazionale iraniana, prima che partisse alla volta degli USA, si è ritrovata proprio nella sede della Federcalcio turca.

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Sarannodella nazionale iraniana, Amir Ghalenoei. Tra essi ci sarà certamente Mehdi, centravanti ex Porto e Inter. Al contrario, fotografato assieme all'emiro di Dubai, Sardar Azmoun ex Roma non sarà arruolabile dall'allenatore. Benché se ne parli come 'traditore' in patria, Azmoun non rientrerebbe tra le scelte esclusivamente per questioni tecniche.

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