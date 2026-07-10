Come riportato da Daily Mail e BBC, Rice è stato sottoposto ad un precauzionale isolamento: l'Inghilterra vuole evitare eventuali contagi
Rice scopre della retrocessione del West Ham: la reazione in diretta
L'Inghilterra si avvicina ai quarti di finale dei Mondiali contro la Norvegia dovendo affrontare una grave situazione di emergenza legata alla rosa. Tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Declan Rice. Il centrocampista non ha partecipato alle ultime due sessioni di allenamento con la squadra.
La situazione di RiceCome riportato dalla BBC e dal Daily Mail, il giocatore è stato colpito da una gastroenterite. Questa diagnosi ha spinto lo staff medico dei Tre Leoni a prendere una decisione drastica: l'isolamento completo di Rice dal resto del gruppo principale per evitare che il virus si diffonda tra gli altri calciatori a pochi giorni dalla gara. A complicare ulteriormente il quadro clinico del giocatore si aggiungono altri problemi fisici, specificamente ai muscoli della coscia e alla parte bassa della schiena.
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I dubbi su James e GuehiI problemi per Thomas Tuchel non si fermano al centrocampista: Reece James e Marc Guehi hanno accusato alcuni problemi fisici negli ultimi giorni. Per quanto riguarda James, era stato frenato da un fastidio al bicipite femorale emerso dopo il pareggio contro il Ghana, un problema che lo condiziona tuttora e non permette di dare certezze sulla sua presenza in campo. La situazione di Marc Guehi richiede invece maggiori cautele. Il difensore ha riportato uno stiramento al bicipite femorale e lo staff medico sta adottando diverse soluzioni. Come specificato dalla BBC, Guehi sarà sottoposto a una valutazione specifica nella giornata odierna per stabilire in modo definitivo se sarà in grado di giocare contro la nazionale norvegese.
Le assenze certe nell'InghilterraIl quadro delle assenze dell'Inghilterra si completa con due defezioni già confermate. Tuchel non avrà a disposizione Jarell Quansah, espulso nell'incontro con il Messico e sanzionato con una squalifica di due partite. L'altra assenza certa è quella di Jordan Henderson: il centrocampista salterà il resto del Mondiale a causa di una frattura al braccio sinistro. L'infortunio è avvenuto dopo una rovinosa caduta durante i festeggiamenti con i tifosi dopo la vittoria contro il Messico.
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