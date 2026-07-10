L'Inghilterra si avvicina ai quarti di finale dei Mondiali contro la Norvegia dovendo affrontare una grave situazione di emergenza legata alla rosa. Tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Declan Rice. Il centrocampista non ha partecipato alle ultime due sessioni di allenamento con la squadra.

La situazione di Rice

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I dubbi su James e Guehi

Come riportato dalla BBC e dal Daily Mail, il giocatore è stato colpito da una. Questa diagnosi ha spinto lo staff medico deia prendere una decisione drastica: l'isolamento completo didal resto del gruppo principale per evitare che il virus si diffonda tra gli altri calciatori a pochi giorni dalla gara. A complicare ulteriormente il quadro clinico del giocatore si aggiungono, specificamente ai muscoli della coscia e alla parte bassa della schiena.I problemi per Thomasnon si fermano al centrocampista: Reecee Marchanno accusato alcuni problemi fisici negli ultimi giorni. Per quanto riguarda, era stato frenato da un fastidio al bicipite femorale emerso dopo il pareggio contro il Ghana, un problema che lo condiziona tuttora e non permette di dare certezze sulla sua presenza in campo. La situazione di Marcrichiede invece maggiori cautele. Il difensore ha riportato uno stiramento al bicipite femorale e lo staff medico sta adottando diverse soluzioni. Come specificato dalla BBC,sarà sottoposto a una valutazione specifica nella giornata odierna per stabilire in modo definitivo se sarà in grado di giocare contro la nazionale norvegese.

Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra - Ph GettyImages

Le assenze certe nell'Inghilterra