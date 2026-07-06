Il Mondiale 2026 dell'Inghilterra sta procedendo con qualche difficoltà. Tuttavia, i risultati finora danno ragione a Thomas Tuchel, che ha condotto i Tre Leoni ai quarti di finale del torneo intercontinentale. La nazionale inglese ha prima superato un girone piuttosto ostico con Croazia, Ghana e Panama, registrando 7 punti grazie alla bella vittoria contro i croati, al pareggio complicato contro i ghanesi e infine al facile 2-0 sui panamensi. Ai sedicesimi di finale, la selezione guidata dal CT tedesco, ha incontrato la grande resistenza della RD Congo, il cui sogno però si è spento sul palo di Yoane Wissa. Harry Kane, arrivato a 6 reti nel Mondiale, ha ribaltato la sfida e ha trascinato per i capelli i Tre Leoni agli ottavi di finale. Nella notte, l'Inghilterra ha vinto in 10 contro i padroni di casa del Messico, nel leggendario stadio Azteca e ora attende la Norvegia ai quarti di finale.

Henderson ha concluso la Coppa del Mondo

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool affrontato da Jordan Henderson del Brentford durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

La sfida contro i messicani ha regalato una partita emozionante e molto tesa. La nazionale di Tuchel è andata in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di un ritrovato Jude Bellingham, ma sul finire della prima frazione ha subito il gol del bomber saudita Quinones. Con l'inizio del secondo tempo, l'Inghilterra ha perso Quansah per un cartellino rosso ma in seguito ci ha pensato nuovamente l'attaccante del Bayern Monaco a fissare il risultato sul 3-1. Nonostante il gol del 3-2 di Raul Jimenez, la partita ha visto trionfare i Tre Leoni, con l'immensa delusione dei tifosi di casa sugli spalti.

🚨⚠️ Official: Jordan Henderson will miss the rest of the World Cup after sustaining a severe wrist fracture during post-match celebrations at Azteca stadium.



Henderson will undergo surgery. pic.twitter.com/nVeScovH82 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Eppure, nell'euforia della vittoria, è spuntata una notizia parecchio negativa per il gruppo inglese. Al termine del match, dopo il rito collettivo di "Wonderwall", Jordan Henderson, leader emotivo ed ex capitano della squadra, è inciampato nei cartelloni pubblicitari mentre tentava di rientrare in campo. Il centrocampista del Brentford ha così lasciato il campo dolorante e in barella, venendo immediatamente trasferito all'ospedale. Tuchel aveva evidenziato tutta la sua preoccupazione nel post.partita, ma c'era ancora l'incertezza sulla prognosi. Ora si ha la conferma, da parte di The Athletic, che l'ex Reds si è fratturato il polso nella caduta e dovrà essere operato. Per via di questo problema, Henderson vede concludersi la sua partecipazione alla Coppa del Mondo, salutando probabilmente l'ultima occasione di giocare un grande torneo con i Tre Leoni.