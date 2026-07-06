Non si chiude la polemica attorno al caso Balogun. La FIFA, dopo aver esaminato il ricorso presentato dal Belgio, lo ha ritenuto "inammissibile", rispedendolo al mittente e permettendo all'attaccante di scendere in campo con gli USA. La federazione belga, non appena ha appreso la notizia, ha risposto con un nuovo comunicato.

Dalla FIFA: ricorso "inammissibile"

BRASILIA, BRASILE – 26 gennaio 2026: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, parla con la stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, con Samir Xaud, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), e con Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale brasiliana di calcio, al Palazzo del Planalto, il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto: Ton Molina/Getty Images).

La revoca della squalifica di Folarin Balogun ha fatto e continuerà a far discutere ancora a lungo. L'aver dato la possibilità al calciatore di poter scendere in campo, nonostante il cartellino rosso rimediato nella gara contro la Bosnia, creerà sicuramente un grave precedente. Per evitare tutto ciò, la federcalcio belga ha deciso di fare ricorso alla FIFA, chiedendo di annullare la revoca nei confronti del calciatore.

A poche ore dall'inizio del match, la federazione guidata da Infantino ha esaminato il ricorso attraverso un comitato, e ha deciso di rifiutarlo poichè ritenuto "inammissibile". Balogun sarà a disposizione di Pochettino dunque, e siamo certi che questo creerà non pochi strascichi.

Caso Balogun, arriva la risposta del Belgio dopo il ricorso respinto

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La federazione belga -- non appena saputo del ricorso respinto, ha immediatamente rilasciato un comunicato per discutere di questa "controversa" decisione presa dalla federazione. Nel comunicato si può leggere: "La(RBFA) ha ricevuto la decisione della Commissione d'Appello della FIFA, firmata dal suo membro, con la quale si dichiara inammissibile il ricorso della RBFA e si conferma la precedente decisione che autorizzava il calciatore statunitense Folarin Balogun a giocare". Il comunicato prosegue: "Ad oggi,, ovvero copia della decisione e della motivazione che sanciscono l'idoneità del calciatore, nonché il referto arbitrale".

La federcalcio belga ha poi sottolineato quanto tutto ciò che sta accadendo sia una profonda violazione dei regolamenti della stessa FIFA: "Ciò costituisce una violazione dei regolamenti FIFA. La RBFA ha informato la Federazione Calcistica degli Stati Uniti di contestare l'idoneità del calciatore qualora questi venisse inserito nella distinta di gara. Ciò lascia aperta la possibilità di intraprendere ulteriori azioni".