Non si fermano le polemiche dopo Francia-Paraguay. Il mondiale dell'Albirroja è stato pieno di controversie - soprattutto fuori dal campo. Ultime, le parole della senatrice Celeste Amarilla, che si è resa protagonista di frasi razziste nei confronti di Kylian Mbappé, autore del gol che ha regalato ai francesi l'accesso ai quarti.

Mondiale 2026, Mbappè vittima di frasi razziste

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 13: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Ukraine at Parc des Princes on November 13, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Il Mondiale americano, oltre a regalare tante emozioni dal punto di vista sportivo, si sta facendo largo come il mondiale più discusso di sempre. Una delle partite più significative, in questa direzione, è stato il sedicesimo tra Francia e Paraguay. Kylian Mbappé ha segnato il gol decisivo nell'1-0 in favore degli uomini allenati da Didier Deschamps. La gara è stata oggetto di lunghe discussioni dopo il fischio finale, essendosi trasformata in una vera e propria battaglia più che una partita tra due squadre di calcio.

Ovviamente, tra i più chiacchierati di tutti, c'è proprio Kylian Mbappé. Il calciatore del Real Madrid è finito al centro delle polemiche in Paraguay, reo di non aver stretto la mano di Orlando Gill, portiere dei biancorossi. Al coro contro l'ex PSG si è unita Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana, che ha preso di mira il calciatore, sfociando nel razzismo.

La donna infatti sui propri canali social, ha pubblicato una serie di post che avevano come protagonista proprio Mbappé e la sua mancata stretta di mano. In un post sul canale ufficiale X della senatrice infatti, possiamo leggere: "Questo idiota non ha nemmeno imparato a scrivere. Anzichè il latte materno, succhiava il latte dalle noci di cocco". La donna, riferendosi sempre a Mbappé, continua: "Le creature più educate che abbia mai ascoltato sono gli scimpanze". Per concludere, un suggerimento ad Orlando Gill: "Avresti dovuto mostrargli il dito medio, io lo faccio sempre in Senato e non succede niente".

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La politica paraguaiana ha usato parole molto forti nei confronti del francese. Il Mondiale dovrebbe essere la massima espressione dei valori sportivi, ma questa Coppa del Mondo, più di tante altre, sta andando nella direzione opposta.