L'avventura mondiale del Brasile si è conclusa presto e male, con la sconfitta agli ottavi di finale contro la Norvegia. A presentarsi in conferenza stampa dopo la partita, al posto di papà Carlo, è stato Davide Ancelotti. Luisao, ex calciatore brasiliano, ha criticato le risposte date dall'italiano ai giornalisti in seguito alla sconfitta.

Luisao contro Ancelotti: "È una mancanza di rispetto"

MADRID, SPAGNA – 14 maggio 2025: Davide Ancelotti, vice allenatore del Real Madrid CF, parla con Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid CF, durante la partita di LaLiga tra il Real Madrid CF e il RCD Mallorca, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 14 maggio 2025 a Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L'eliminazione contro la Norvegia di Haaland ha fatto malissimo a tutto il popolo brasiliano. In seguito alla sconfitta subita contro gli europei, sono piovute piogge di critiche nei confronti di Carlo Ancelotti, reo di non essere riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della Selecao. L'ex allenatore del Real Madrid ha preferito non presentarsi in conferenza stampa al termine della gara contro i norvegesi, mandando al suo posto suo figlio Davide.

Alla domanda dei giornalisti che gli chiedevano come mai ci fosse lui al posto del padre, Davide ha risposto con un secco: "Non spetta a me dirlo". Questa risposta ha scatenato l'indignazione in Luisao, ex calciatore brasiliano del Benfica, che sta guardando i mondiali in veste di commentatore.

Luisao, parlando ad Estadao, contenitore di notizie sportive brasiliano, ha così affrontato l'argomento: "È una mancanza di rispetto incredibile! Se fossi il giornalista, gli toglierei subito il microfono. A volte, bisogna scendere dal piedistallo e rendersi conto che le cose sono più complicate di quanto sembrino. Non si tratta solo di festeggiare come a Carnevale, che non si tratta solo di essere applauditi". L'ex calciatore ha poi proseguito: "Si tratta anche di assumersi le proprie responsabilità, e bisogna saper gestire quella pressione".

SELEÇÃO ESTADÃO | Por que Ancelotti saiu do campo e deixou o filho para dar entrevista após derrota? Luisão critica postura do treinador do Brasil após derrota para Noruega.



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L'ex difensore del Benfica - 15 anni con i lusitani - ha poi concluso il suo intervento ad Estadao. "Non si può dare una risposta del genere a un professionista che è lì, che ha viaggiato, che ha sopportato caldo e pioggia e che sta portando la migliore immagine del Brasile, e poi chiede di suo padre. Un po' più di rispetto".