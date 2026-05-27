L'estate del calciomercato europeo si preannuncia infuocata, con diversi macro-colpi in canna. Tra i nomi più caldi c'è quello di Anthony Gordon, ala sinistra del Newcastle autore di una stagione individuale straordinaria con la maglia dei Magpies, ora finito nel mirino di diversi top club. In questa fase, l'interesse maggiore è del Barcellona.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

La mossa del Barcellona e la volontà del giocatore

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', ilè entrato seriamente nella corsa per acquistaredal Newcastle. Il club blaugrana è alla ricerca di un attaccante dinamico che possa agire su più fronti dell'attacco e il profilo dell'inglese rispecchia questo identikit, potendo svariare sia come ala sinistra che come punta centrale. Il direttore sportivoha già avuto dei colloqui con i rappresentanti del giocatore a Londra e probabilmente ne avrà altri.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Gordon sarebbe entusiasta dell'ipotesi Barcellona e in questo momento darebbe priorità proprio al club blaugrana, nonostante l'interesse di diversi club.

BARCELONA, SPAGNA - 19 MAGGIO 2024: Bojan Krkić e Deco, direttore sportivo del Barcellona, durante la gara di Liga tra Rayo Vallecano e Barcellona all'Estadi Olimpic Lluis Companys. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il prezzo e la concorrenza

Ilè però bottega cara e strapparlo dalle loro mani non sarà affatto semplice. La proprietà dei Magpies, il fondo, è infatti conosciuta per il 'pugno duro' nelle trattative di mercato, come hanno dimostrato le cessioni diall'Al-Ahli per 23 milioni di sterline, quella diall'Atlanta e soprattutto quella dialla Juventus. In rapporto a ciò, il Newcastle ha fissato una valutazione di circa die non intende cedere, potendo contare sul contratto ancora molto lungo del giocatore fino al 2030.

Su Gordon, come specificato, non c'è solo il Barcellona e tra i club sulle sue tracce c'è infatti anche il Bayen Monaco e il Liverpool. I Reds sono stati i primi ad approcciare il Newcastle per il giocatore già nell'estate del 2024, trovando però un muro altissimo.

Caricamento post Instagram...

La stagione di Gordon

In un'annata tutt'altro che esaltante per il Newcastle, conclusasi con il dodicesimo posto in Premier League e quindi l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione,ha comunque raggiunto la doppia cifra di gol/assist collezionando 22 contributi in tutte le competizioni, con

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING