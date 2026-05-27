Il direttore sportivo blaugrana Deco vola a Londra per trattare con gli agenti del giocatore: operazione complicata, ma Gordon sogna il Camp Nou
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L'estate del calciomercato europeo si preannuncia infuocata, con diversi macro-colpi in canna. Tra i nomi più caldi c'è quello di Anthony Gordon, ala sinistra del Newcastle autore di una stagione individuale straordinaria con la maglia dei Magpies, ora finito nel mirino di diversi top club. In questa fase, l'interesse maggiore è del Barcellona.
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La mossa del Barcellona e la volontà del giocatoreSecondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il Barcellona è entrato seriamente nella corsa per acquistare Gordon dal Newcastle. Il club blaugrana è alla ricerca di un attaccante dinamico che possa agire su più fronti dell'attacco e il profilo dell'inglese rispecchia questo identikit, potendo svariare sia come ala sinistra che come punta centrale. Il direttore sportivo Deco ha già avuto dei colloqui con i rappresentanti del giocatore a Londra e probabilmente ne avrà altri.
Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Gordon sarebbe entusiasta dell'ipotesi Barcellona e in questo momento darebbe priorità proprio al club blaugrana, nonostante l'interesse di diversi club.
Il prezzo e la concorrenzaIl Newcastle è però bottega cara e strapparlo dalle loro mani non sarà affatto semplice. La proprietà dei Magpies, il fondo PIF, è infatti conosciuta per il 'pugno duro' nelle trattative di mercato, come hanno dimostrato le cessioni di Saint-Maximin all'Al-Ahli per 23 milioni di sterline, quella di Almiron all'Atlanta e soprattutto quella di Lloyd Kelly alla Juventus. In rapporto a ciò, il Newcastle ha fissato una valutazione di circa di 85 milioni di euro e non intende cedere, potendo contare sul contratto ancora molto lungo del giocatore fino al 2030.
Su Gordon, come specificato, non c'è solo il Barcellona e tra i club sulle sue tracce c'è infatti anche il Bayen Monaco e il Liverpool. I Reds sono stati i primi ad approcciare il Newcastle per il giocatore già nell'estate del 2024, trovando però un muro altissimo.
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La stagione di GordonIn un'annata tutt'altro che esaltante per il Newcastle, conclusasi con il dodicesimo posto in Premier League e quindi l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, Anthony Gordon ha comunque raggiunto la doppia cifra di gol/assist collezionando 22 contributi in tutte le competizioni, con 17 gol e 5 assist.
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