Tredici anni dopo la prima volta, l'ex tecnico di Inter e Roma fa il suo ritorno nella Liga Spagnola nonché sulla panchina dei Blancos
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Nelle ultime ore, il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, comincerà la sua seconda esperienza sulla panchina del club di Liga dopo quella durata dal 2010 al 2013. Per ingaggiare lo Special One, i Blancos hanno dovuto versare nelle casse del Benfica 15 milioni di euro. Il tecnico lusitano ha firmato un contratto che lo legherà alle Merengues fino al 2029.
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José Mourinho torna al Real Madrid: il comunicato ufficialeNel corso della stagione terminata poche settimane fa, il Real Madrid ha voluto puntare su Xabi Alonso come nuovo allenatore. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, però, il tecnico ha lasciato l'incarico di comune accordo col club. Il Real, come sostituto, ha scelto Alvaro Arbeloa. Quest'ultimo, però, non ha portato ai risultati sperati col Real che ha chiuso l'annata con zero titoli.
Dato che le due scelte giovani e spagnole non hanno avuto un impatto importante, i Blancos hanno deciso di tornare sui propri passi prendendo un allenatore importante, esperto e vincente. Per questo motivo, la scelta è ricaduta su José Mourinho, tornato a Madrid anche grazie alla rielezione di Florentino Pérez in qualità di presidente del club. Lo Special One ha già allenato le Merengues dal 2010 al 2013 vincendo tre titoli: Copa del Rey nel 2011, Liga e Supercoppa nazionale l'anno seguente. A livello europeo, però, il miglior risultato è stato il raggiungimento della semifinale di Champions League nel 2012, dalla quale il Real è stato eliminato dal Bayern Monaco.
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"Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno in cui inizierà la preparazione precampionato".
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