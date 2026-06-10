Nelle ultime ore, il Benfica ha dato due annunci molto importanti tra cui quello dell'ingaggio di Marco Silva. La squadra che milita nella Primeira Liga, infatti, ha dato il benvenuto al nuovo allenatore della Prima Squadra a seguito dell'addio di José Mourinho. Lo Special One sta per tornare al Real Madrid che, per riportarlo in Spagna, ha dovuto versare nelle casse del Benfica 15 milioni di euro. Per sostituirlo, la squadra della capitale del Portogallo ha scelto come nuovo tecnico l'ex Fulham.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Cambio in panchina per il Benfica: via Mourinho ed arriva Marco Silva

Dopo esser tornato sulla panchina del Benfica a settembre del, Mourinho sta per tornare al Real Madrid. Nella stagione terminata poche settimane fa, il portoghese non ha conquistato titoli e, nonostante lein campionato, è arrivato terzo dietro aldivincitore della Primeira Liga e ai cugini dello. Con un annuncio ufficiale su X, le Águias hanno ufficializzato il suo addio: "Il Benfica ha cominciato alla CMVM che il Real Madrid ha formalizzato l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per un valore di 15 milioni di euro, avendo l'allenatore dato il suo accordo".

Lisbona, Portogallo - 5 novembre 2025: José Mourinho, allenatore del Benfica, osserva prima della partita di Champions League tra Benfica e Bayer Leverkusen. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Dopo aver annunciato la separazione dall'ex allenatore di Inter e Roma, il club portoghese ha annunciato l'arrivo di Marco Silva. Il nuovo tecnico, che torna ad allenare in patria undici anni dopo l'ultima volta quando sedeva sulla panchina dello Sporting Lisbona, vanta di un'esperienza in Grecia con l'Olympiakos e, in seguito, è andato in Inghilterra. Lì, ha allenato Hull City, Watford, Everton e dal 2021 il Fulham. Il lusitano ha firmato con le Águias un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Di seguito, l'annuncio ufficiale presente su X: "Lo Sport Lisboa e Benfica SAD informa, in un comunicato alla CMVM, di aver raggiunto un accordo con Marco Silva per la stipula di un contratto di lavoro valido per due stagioni ed estendibile fino al 2028/2029".

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365