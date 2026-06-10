Lo Special One sta per tornare al Real Madrid che, per prenderlo dalla squadra di Lisbona, ha dovuto pagare una clausola di 15 milioni di euro
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Nelle ultime ore, il Benfica ha dato due annunci molto importanti tra cui quello dell'ingaggio di Marco Silva. La squadra che milita nella Primeira Liga, infatti, ha dato il benvenuto al nuovo allenatore della Prima Squadra a seguito dell'addio di José Mourinho. Lo Special One sta per tornare al Real Madrid che, per riportarlo in Spagna, ha dovuto versare nelle casse del Benfica 15 milioni di euro. Per sostituirlo, la squadra della capitale del Portogallo ha scelto come nuovo tecnico l'ex Fulham.
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Cambio in panchina per il Benfica: via Mourinho ed arriva Marco SilvaDopo esser tornato sulla panchina del Benfica a settembre del 2025, Mourinho sta per tornare al Real Madrid. Nella stagione terminata poche settimane fa, il portoghese non ha conquistato titoli e, nonostante le zero sconfitte in campionato, è arrivato terzo dietro al Porto di Farioli vincitore della Primeira Liga e ai cugini dello Sporting Lisbona. Con un annuncio ufficiale su X, le Águias hanno ufficializzato il suo addio: "Il Benfica ha cominciato alla CMVM che il Real Madrid ha formalizzato l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per un valore di 15 milioni di euro, avendo l'allenatore dato il suo accordo".
Dopo aver annunciato la separazione dall'ex allenatore di Inter e Roma, il club portoghese ha annunciato l'arrivo di Marco Silva. Il nuovo tecnico, che torna ad allenare in patria undici anni dopo l'ultima volta quando sedeva sulla panchina dello Sporting Lisbona, vanta di un'esperienza in Grecia con l'Olympiakos e, in seguito, è andato in Inghilterra. Lì, ha allenato Hull City, Watford, Everton e dal 2021 il Fulham. Il lusitano ha firmato con le Águias un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione.
Acordo com Marco Silva— SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026
A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf
Di seguito, l'annuncio ufficiale presente su X: "Lo Sport Lisboa e Benfica SAD informa, in un comunicato alla CMVM, di aver raggiunto un accordo con Marco Silva per la stipula di un contratto di lavoro valido per due stagioni ed estendibile fino al 2028/2029".
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