Arne Slot è uno dei nomi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo il clamorosa addio al Liverpool, il tecnico olandese è finito immediatamente nel mirino di alcuni club, tra questi il Milan. Nelle ultime ore, l'ormai ex Reds ha rifiutato la panchina del Fulham perché non convinto del posto vacante lasciato da Marco Silva. Tra le tante possibili destinazioni non si è esclude quella a sorpresa: la panchina dell'Olanda.

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Arne Slot, futuro sulla panchina dell'Olanda? L'ex Liverpool ha intanto rifiutato il Fulham

Arne Slot has reportedly already turned down a return to the Premier League 😮⬇️https://t.co/Mg1oiYdCFs pic.twitter.com/dhJSqp8NS7 — BBC Sport (@BBCSport) June 6, 2026

Arne Slot non sarà il nuovo allenatore del. Di recente esonerato dal, il tecnico olandese è stato immediatamente contattato da diversi club. I Cottagers sono stati gli ultimi a muoversi per Slot, soprattutto dopo l'addio di Marco, prossimo a sostituiresulla panchina del. L'exha però rifiutato l'offerta perché ambisce a club di più alto prestigio.

Uno di questi potrebbe essere il Milan, che allo stesso tempo punta anche Oliver Glasner, ma proprio con quest'ultimo leggermente in vantaggio sarà molto difficile vedere il classe '78 sulla panchina rossonera. Per il momento, dunque, l'ex Feyenoord non può fare altro che aspettare aggiornamenti, tuttavia non si esclude un colpo di scena. Tra le possibili destinazioni potrebbe arrivare la panchina dell'Olanda.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Arne Slot, allenatore del Liverpool, bacia il trofeo della Premier League, mentre il Liverpool viene incoronato campione della Premier League per la stagione 2024/25, dopo la partita di Premier League tra Liverpool FC e Crystal Palace FC ad Anfield il 25 maggio 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Al momento "occupata" da Ronald Koeman, ancora non si sa se l'ex Barcellona sarà confermato dopo la fine del Mondiale 2026. Nel caso dovesse liberarsi il posto, Arne Slot risulta essere un profilo gradito data la sua grande esperienza in campo internazionale. Come ricordiamo, ha chiuso la sua esperienza al Liverpool con un bilancio di 66 vittorie in 113 partite, culminata con il successo della Premier League nel 2025 ma segnata da una seconda stagione povera di soddisfazioni nonostante le spese folli nello scorso mercato estivo.

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