Arne Slot ha salutato il Liverpool con una lunga e toccante lettera aperta dopo l'esonero arrivato al termine della stagione. Il tecnico olandese, 47 anni, ha voluto ringraziare tifosi, giocatori e società, rivendicando il lavoro svolto durante la sua esperienza ad Anfield. "Me ne vado con piena fiducia in ciò che mi aspetta", ha scritto l'allenatore, sottolineando come il club resti "esattamente dove merita di stare: tra l'élite europea". Nonostante il quinto posto in Premier League e il conseguente addio deciso dalla dirigenza, Slot lascia una squadra qualificata alla prossima Champions. L'ex tecnico dei Reds ha inoltre ricordato il titolo conquistato davanti ai tifosi e i momenti più intensi vissuti in città, rendendo omaggio anche alla memoria di Diogo Jota.

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Le tappe principali

Nel suopubblicato sul Liverpool Echo, Slot ha ripercorso le tappe principali della sua avventura sulla panchina dei Reds. Arrivato nell'estate del 2024 per raccogliere l'eredità di Jurgen, il tecnico ha ricordato l'accoglienza ricevuta fin dal primo giorno. "I tifosi mi hanno fatto sentire il benvenuto fin dall'inizio. È qualcosa che apprezzo molto", ha scritto.ha poi evidenziato l'importanza della qualificazione alla prossima Champions League, considerata un obiettivo fondamentale per il presente e il futuro del club. "Assicurarsi la qualificazione alla Champions League era una responsabilità importante", ha spiegato, aggiungendo che questo permetterà al Liverpool di continuare aai massimi livelli. Slot ha inoltre rivolto un pensiero ai giocatori, sottolineando come abbiano costruito basi solide per il futuro: "Hanno dato così tanto a questo club, sostenendone i valori e contribuendo a creare momenti indimenticabili". Parole che testimoniano il forte legame creato con lo spogliatoio e con l'ambiente di Anfield.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 19 APRILE: Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo la partita di Premier League tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium il 19 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Slot e il ricordo di Diogo Jota

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Ampio spazio è stato dedicato anche ai ricordi più emozionanti vissuti durante la sua esperienza aha ricordato con orgoglio la conquista del ventesimo titolo inglese davanti ai tifosi di Anfield. "È stato ancora più significativo perché avete potuto condividerlo con noi", ha scritto rivolgendosi ai sostenitori, celebrando l'atmosfera vissuta durante i festeggiamenti in città. Il tecnico ha poi voluto rendere omaggio a Diogo Jota, scomparso tragicamente insieme al fratello André Silva. "La sua perdita è stata indescrivibile", ha confessato, ringraziando la famigliaper il sostegno e la vicinanza mostrati nei momenti più difficili."Il modo in cui avete onorato Diogo e vi siete uniti in sua memoria mi rimarrà impresso per sempre", ha aggiunto. Infine,ha elogiato lo spirito della città e dei suoi abitanti, ricordando anche la reazione della comunità dopo i drammatici fatti avvenuti durante la parata del titolo. "Il legame che ci unisce va oltre il calcio", ha concluso, lasciando un ultimo messaggio d'affetto a una piazza che non dimenticherà.

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