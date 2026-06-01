Slot ha ripercorso le tappe principali della sua avventura sulla panchina dei Reds
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Arne Slot ha salutato il Liverpool con una lunga e toccante lettera aperta dopo l'esonero arrivato al termine della stagione. Il tecnico olandese, 47 anni, ha voluto ringraziare tifosi, giocatori e società, rivendicando il lavoro svolto durante la sua esperienza ad Anfield. "Me ne vado con piena fiducia in ciò che mi aspetta", ha scritto l'allenatore, sottolineando come il club resti "esattamente dove merita di stare: tra l'élite europea". Nonostante il quinto posto in Premier League e il conseguente addio deciso dalla dirigenza, Slot lascia una squadra qualificata alla prossima Champions. L'ex tecnico dei Reds ha inoltre ricordato il titolo conquistato davanti ai tifosi e i momenti più intensi vissuti in città, rendendo omaggio anche alla memoria di Diogo Jota.
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Le tappe principaliNel suo messaggio pubblicato sul Liverpool Echo, Slot ha ripercorso le tappe principali della sua avventura sulla panchina dei Reds. Arrivato nell'estate del 2024 per raccogliere l'eredità di Jurgen Klopp, il tecnico ha ricordato l'accoglienza ricevuta fin dal primo giorno. "I tifosi mi hanno fatto sentire il benvenuto fin dall'inizio. È qualcosa che apprezzo molto", ha scritto. L'olandese ha poi evidenziato l'importanza della qualificazione alla prossima Champions League, considerata un obiettivo fondamentale per il presente e il futuro del club. "Assicurarsi la qualificazione alla Champions League era una responsabilità importante", ha spiegato, aggiungendo che questo permetterà al Liverpool di continuare a competere ai massimi livelli. Slot ha inoltre rivolto un pensiero ai giocatori, sottolineando come abbiano costruito basi solide per il futuro: "Hanno dato così tanto a questo club, sostenendone i valori e contribuendo a creare momenti indimenticabili". Parole che testimoniano il forte legame creato con lo spogliatoio e con l'ambiente di Anfield.
Slot e il ricordo di Diogo JotaAmpio spazio è stato dedicato anche ai ricordi più emozionanti vissuti durante la sua esperienza a Liverpool. Slot ha ricordato con orgoglio la conquista del ventesimo titolo inglese davanti ai tifosi di Anfield. "È stato ancora più significativo perché avete potuto condividerlo con noi", ha scritto rivolgendosi ai sostenitori, celebrando l'atmosfera vissuta durante i festeggiamenti in città. Il tecnico ha poi voluto rendere omaggio a Diogo Jota, scomparso tragicamente insieme al fratello André Silva. "La sua perdita è stata indescrivibile", ha confessato, ringraziando la famiglia Liverpool per il sostegno e la vicinanza mostrati nei momenti più difficili.
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