José Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid dopo la rielezione di Florentino Perez come presidente, ha stilato una serie di acquisti per rendere i blancos più competitivi e ridurre il gap con il Barcellona. Dopo aver definito gli acquisti di Denzel Dumfries dall'Inter, di Ibrahima Konate a parametro zero, aver ultimato il rinnovo di Antonio Rudiger per un'altra stagione e aver recapitato all'Atletico Madrid un'offerta da 150 milioni per Julian Alvarez, lo Special One non è ancora sazio. Infatti, nel mirino c'è Riccardo Calafiori, fresco vincitore della Premier League con l'Arsenal.

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L'idea Calafiori

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, le merengues avrebbero avanzato una telefonata con gli intermediari dell'. Non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa, ma soltanto di apprezzamenti. Con il ritorno dialla guida del Madrid, 13 anni dopo l'ultima volta, Florentino Perez vuole regalare al portoghese una squadra capace di lottare su tutti i fronti e azzerare la tensione, sempre esplosiva, nello spogliatoio. A Valdebabes lavorano per comprendere se i Gunners siano favorevoli o meno alla cessione dell'italiano e, in caso di apertura, intavolare una trattativa.

Riccardo Calafiori, 22 anni, difensore dell'Arsenal (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Per Calafiori non sarebbe una prima volta essere allenato da Mourinho. Infatti, sotto la guida dello Special One, il talento classe 2002 ,nella stagione 21/22, ha giocato soltanto 9 volte tra Conference League e campionato. Diverse voci, mai confermate né smentite, insistono sul fatto che l'ex allenatore del Benfica abbia voluto fortemente la cessione di Calafiori, non reputandolo all'altezza di vestire una maglia pesante come quella della Roma.

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Gli italiani del Real Madrid

Se l'acquisto didovesse andare in porto, non sarebbe comunque il primo italiano a vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi al mondo. Ad aprire le danze fu, arrivato a gennaio del 1997 dale con le merengues vinse la Champions League 1997/98.

Sergio "El Kun" Aguero, e Fabio Cannavaro, che si contenono il pallone; Real Madrid - Atletico Madrid, 25.08.2007, prima giornata di campionato.

Fabio Cannavaro, dopo lo straordinario mondiale vinto con l'Italia nel 2006, vola a Madrid dove giocherà fino al 2009, vincendo due Liga e alzando al cielo quello che rimane tutt'ora l'ultimo pallone d'oro vinto da un italiano e da un difensore. Sempre nel 2006, ma a Gennaio, Antonio Cassano lascia la Roma e approda al Real Madrid dei Galacticos. La concorrenza spietata di Raul, Figo, Zidane, Ronaldo e Guti non lascia molto spazio a Fantantonio che, anche per atteggiamenti non sportivi, lascerà i blancos dopo appena una stagione e 2 gol fatti in 19 presenze.

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