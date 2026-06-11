Dopo nove lunghissimi anni vissuti da protagonista nel Manchester City, Bernardo Silva si prepara a scrivere un'altra pagina della sua fantastica carriera da calciatore. Il centrocampista portoghese ha chiuso un ciclo straordinario che lo ha visto diventare uno dei simboli della squadra anche grazie a Pep Guardiola. Arrivato dal Monaco nell'estate del 2017, il fantasista lusitano ha collezionato oltre 450 presenze con la maglia dei Citizens siglando 76 gol e 77 assit. Secondo quanto raccolto da AS, il Real Madrid e nella fattispecie Josè Mourinho avrebbero puntato gli occhi su di lui.

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Bernardo Silva sarebbe una pedina chiave per Josè Mourinho

. Dotato di una tecnica sopraffina, può giocare sia come trequartista puro che come ala. Ma la dote che più lo ha caratterizzato nel corso degli anni è la capacità di servire assist decisivi ai compagni di squadra.

MANCHESTER, INGHILTERRA - MAGGIO 24: Bernardo Silva del Manchester City applaude i suoi fans durante la sostituzione nella partita di Premier League nel match tra Manchester City e Aston Villa all' Etihad Stadium il 24 Maggio, 2026 in Manchester, Inghilterra. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Nello scacchiere di Mourinho, Silva rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo. Lo Special One vedrebbe nel suo connazionale un elemento capace di trasmettere personalità, ambizione, spirito di sacrificio e una mentalità vincente ad uno spogliatoio un po' troppo spento dopo l'ultima annata. Non soltanto un acquisto che potrebbe fare la differenza a livello di gioco, ma un vero e proprio leader.

La duttilità tattica del lusitano, unita alla sua estrema eleganza, lo renderebbe una risorsa preziosa per qualsiasi sistema di gioco, Negli anni trascorsi sotto la guida di Pep Guardiola, Bernardo Silva ha ricoperto diversi ruoli: esterno di fascia, trequartista, seconda punta e in qualche occassione anche regista. Proprio questa sua propensione al sacrificio sarebbe uno degli aspetti maggiormente apprezzati dal tecnico ex Inter.

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Quale sarà la futura squadra del portoghese?

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo della prossima squadra dell'ex. Anche lasembrava ad un passo, ma la mancata qualificazione inha cambiato i piani della squadra di. Ma non solo, anchesi erano informate sulla situazione del trequartista.

Secondo quanto riportato da As, l'interessamento dei Blancos non sarebbe nato negli ultimi giorni. I primi dialoghi tra le parti risalibbero a mesi fa, quando il futuro del giocatore era ancora in bilico. In quel momento il Real Madrid aveva scelto di rimandare qualsiasi decisione, concentrandosi prima sulla scelta del nuovo tecnico. Con l'arrivo di Mourinho, le priorità sarebbero cambiate immediatamente. Infatti, sarebbe stato proprio il tecnico ha chiamare in prima persona il suo connazionale. Inoltre, il fantasista aveva dichiarato qualche giorno fa:" Sono completamente concentrato sul Mondiale, una volta finito, farò le mie valutazioni". Vedremo se il fascino di un club prestigioso come il Real e le doti di Mourinho riusciranno a convincere l'ex Manchester City.

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