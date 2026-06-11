La corsa ad Elliot Anderson continua. Il Manchester City, nel pieno del processo di rinnovamento della rosa dopo l'addio dei veterani e, soprattutto, del tecnico Pep Guardiola, guarda al futuro e mette nel mirino la giovane stella del Nottingham Forest, Elliot Anderson, giocatore che, nel corso dell'ultima stagione, ha incantato City Ground guadagnandosi anche la convocazione da parte di Thomas Tuchel ai Mondiali 2026. Nelle ultime ore, i Citizens hanno presentato un'offerta monstre per il centrocampista, ma i Tricky Trees hanno deciso di rimandare al mittente l'offerta.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il Nottingham rifiuta 123 milioni

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester City avrebbe offerto 123 milioni di parte fissa più 17 milioni di bonus, per un complessivo di 140 milioni di euro, per Elliot Anderson. Gli Sky Blues, nonostante l'arrivo del Mondiale, sarebbero intenzionati ad acquistare il centrocampista prima dell'inizio del grande appuntamento americano poiché convinti del potenziale della giovane stella britannica ma, soprattutto, preoccupati dalla possibilità che l'offerta, dopo ci campionati mondiali, possa notevolmente lievitare.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 MARZO: Elliot Anderson del Nottingham Forest festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Nottingham Forest all'Etihad Stadium il 4 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Nonostante la maxi-offerta del club di Manchester, a City Ground non vogliono saperne. Il Nottingham Forest, infatti, consapevole del grande interesse dei Citizens e del potenziale del centrocampista classe 2002, chiederebbe ben 145 milioni di sola parte fissa più bonus da aggiungere. Da capire, dunque, se il Manchester City scenderà a compromessi e deciderà di sborsare una cifra record per il calciatore di Whitley Bay.

𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝐔𝐍𝐓𝐈𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 😍



𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗘𝗧 𝗜𝗦 𝗔𝗟𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗛𝗘𝗥𝗘 🌍🏆



It's getting so close now... 🤩 pic.twitter.com/dUMtxjivak — 433 (@433) June 3, 2026

L'infaticabile Elliot Anderson

è stato senza ombra di dubbio uno dei miglior centrocampisti della scorsa stagione di. L'exè un giocatore davvero completo, capace di abbinare qualità a quantità, ricoprendo oltre al ruolo in mezzo al campo, anche le posizioni di trequartista e mediano.

La sua stagione al Nottingham è stata di altissimo livello, imprescindibile per i Tricky Trees, giocando il 97% delle partite da titolare ma, soprattutto, il 98% dei minuti tra Europa League e campionato (dati Transfermarkt). Numeri che, insieme ai 4 gol e ai 5 assist, sono valsi la convocazione al Mondiale con l'Inghilterra e il corteggiamento da parte del Manchester City.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365