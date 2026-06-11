Si sta per alzare il sipario sul Mondiale 2026, particolarmente atteso per il blasone delle partecipanti e per l'hype creato dall'edizione itinerante Tra Usa, Messico e Canada. Si inizia giovedì 11 giugno con la partita inaugurale tra Messico, paese ospitante e il Sudafrica alle 21:00, proseguendo poi a scaglioni con i match trasmessi in Italia durante gli orari notturni, attirando una platea di milioni di telespettatori e appassionati in tutto il mondo. Mancherà ancora una volta l'Italia ma sotto i riflettori ci sono le grandi big, sulle quali le aspettative si fanno sempre più alte così come le underdog che potrebbero mischiare le carte in tavola per un incredibile effetto sorpresa. Scopriamo insieme quali saranno i 10 big match più attesi della fase a girone del Mondiale 2026 tra grandi sfide, rivalità e gerarchie da decidere nei vari raggruppamenti.

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L'esordio del Brasile contro un Marocco mai domo, il Belgio di De Bruyne sfida l'Egitto di Salah

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La favorita Francia al cospetto dell'entusiasmo del Senegal, l'uragano Inghilterra per l'esame Croazia

La prima giornata della fase a gruppi del Mondiale regala subito numerosi big match molto affascinanti. Tra i più attesi figura l'esordio dei grandi campioni deldel ct Ancelotti, che domenica 14 giugno a mezzanotte ora italiana sfideranno ildel tecnico Ouahbi per decidere le gerarchie del gruppo C. Il New York New Jersey Stadium lascerà spazio ai fuoriclasse verdeoro, tra i favoriti della vittoria finale della competizione. I grandi nomi fanno da cornice all'incontro: da Neymar a Vinicius passando per Marquinhos, Brahim Diaz e Hakimi, lo spettacolo è assicurato, con l'undici africano che vuole provare a mettere subito il bastone tra le ruote agli avversari.Appuntamento a lunedì 15 giugno alle ore 21:00 per uno dei big match del gruppo G. Ildi De Bruyne, Lukaku, Courtois, De Ketelaere e Trossard lanciano il guanto di sfida all'del grande leader Salah, per un altro big match mai scontato e tutto da vivere. I Red Devils vogliono confermare il proprio talento con il giusto mix tra campioni esperti e talenti in crescita, in un interessante fil rouge tra passato e futuro. Il Ctha promesso un piazzamento importante, rispettando le aspettative della vigilia ma fare punti all'esordio non sarà facile: davanti a sé un Egitto che vuole sfruttare forza fisica, velocità e spirito di squadra, con tanti talenti che vogliono emergere. Alla quarta volta ai Mondiali, non si vuole vestire da underdog ma da sorpresa, sotto la guida diVoliamo a martedì 16 giugno quando la super favoritafarà il suo ingresso ufficiale alla Coppa del Mondo 2026 con una partita tutt'altro che facile: l'undici di Deschamps dovrà affrontare alle 21:00 ore italiane ildel Ct Pape Thiaw, una formazione di velocità, qualità ed esperienza che vuole ben figurare nella vetrina internazionale dopo le ben note polemiche in Coppa d'Africa. I blues hanno su di sé i riflettori puntati con una parata di indiscussi campioni: dain attacco a Maignan tra i pali, passando per Barcola e Mateta, si punta non solo al passaggio del turno ma anche in grande stile. Per la formazione africana capeggiata dae con l'esperienza di Diallo e Diouf invece, la voglia di vestirsi da grande sorpresa e avanzare nella competizione, superando la concorrenza di Iraq e Norvegia nel girone I. Missione difficile, che passerà anche per il big match contro i galletti.

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia festeggia il gol del primo punto della sua squadra con i compagni di squadra dal calcio di rigore durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Mercoledì 17 giugno scende in campo l'Inghilterra che alle ore 22:00 italiane affronterà la Croazia per la sfida più affascinante del gruppo L, completato anche da Ghana e Panama. Grandi consapevolezze per la squadra di Tuchel trascinata da Pickford tra i pali e dallo stato incredibile di forma dell'0urgano Harry Kane che vuole confermare i suoi incredibili numeri stagionali con il Bayern Monaco. A fare da corredo il talento di Rice, Saka, Tomori e Foden, per una delle favorite per la vittoria finale. Davanti a sé la Croazia tutta esperienza e organizzazione: con Luka Modric leader carismatico, si candida al passaggio del girone ma prima dovrà affrontare la candidata numero uno per il primato. Con lui gli esperti Perisic, Livakovic, Sucic, Vlasic, Pasalic e Prongracic, con molti volti noti del calcio italiano.

Il calcio olandese contro la fisicità della Svezia, la compattezza della Scozia e la corazzata verdeoro

Sabato 20 giugno propone una sfida dal sapore vintage: è, che prenderà il via alle ore 19:00 italiane allo Houston Stadium. Anche gli oranges sono tra i favoriti per la vittoria finale del trofeo, con l'undici delchiamata alla sua seconda partita dopo l'esordio non facile contro il Giappone per il raggruppamento F. Un mix di esperienza, giovani talenti e gruppo coeso sono le carte vincenti degli olandesi, con la tecnica di van Dijk in difesa e le geometrie di Reijnders a centrocampo, forti di de Jong, Depay e Gakpo in attacco tra le linee. EUna rosa così ampia che può permettersi persino di subentrare dalla panchina, con la punta di diamante della Roma pronto a stupire anche al Mondiale. Davanti a sé una Svezia compatta e rocciosa da affrontare, con numerosi giocatori chiave come Gyokeres, Gudmundsson, Hien e Svanberg, caapeggiati dal ct Potter.

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Il 25 giugno è tempo di un altro big match tutt'altro che scontato. Tappeto rosso al Miami Stadium a mezzanotte italiana per la parate di stelle di Scozia e Brasile, per una gara dal risultato super aperto. L'undici verdeoro del Ct Carlo Ancelotti vuole entrare nella storia e per farlo dovrà approcciarsi al meglio alla fase a girone della competizione. Ma riusciranno le stelle brasiliane trascinate da Neymar a non credere in una gara dal senso unico già prima di giocare? La Scozia di Scott McTominay infatti, vuole vendere carissima la pelle e ben figurare su questo importante palcoscenico: l'obiettivo è il passaggio del turno da seconda, battendo la concorrenza nel gruppo C di Marocco e Haiti.

La garra dell'Ecuador contro l'esperienza della Germania, la spinta turca al cospetto degli Usa

Per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale, il calendario mette davanti il 25 giugno alle 22:00. Una sfida sulla carta senza troppa storia ma decisiva, che può decidere le gerarchie del gruppo E, con Curacao e Costa d'Avorio che si affronteranno per i verdetti finali. La Germania non ha bisogno di troppe presentazioni: la squadra delè un concentrato di tattica, talento e fisicità, mettendo in difficoltà qualsiasi avversario. Pericolosa e arcigna in ogni reparto, punta a terminare il girone a punteggio pieno, non deludendo le aspettative. Attenti però alla sorpresa Ecuador: l'undici delha grande esperienza internazionale e conosce bene i campi sudamericani, con la possibilità di sfruttare a proprio favore temperature calde, il minor stress delle trasferte e la conoscenza del calore del tifo avversario.

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO: La fascia da capitano della nazionale tedesca Joshua Kimmich dopo l'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena di Magonza, in Germania, il 31 maggio 2026. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Due delle nazionali più in hype di questo Mondiale si sfideranno per l'ultima tornata di gare ancora venerdì 26 giugno ma alle ore 4:00 italiane. Si tratta della Turchia del Ct Vincenzo Montella e dei padroni di casa degli Usa, particolarmente attesi e con i riflettori puntati. Enorme qualità per l'undici turco, con numeri fuoriclasse che rappresentano le big d'Europa: da Demiral ad Arda Guler passando per lo juventino Yildiz e l'interista Calhanoglu, il talento è davvero indiscusso, con l'obiettivo qualificazione ai sedicesimi con il miglior piazzamento. Davanti a sé gli Usa che non possono sbagliare, ben allenati dal bravissimo Ct Pochettino con la carica dei suoi veterani tra i quali McKennie, Pulisic e Weah per una sfida nella sfida dal sapore tutto italiano.

I vichinghi norvegesi e lo sgambetto alla Francia e il "derby" tra Uruguay e Spagna

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Tra i big match da attenzionare il 26 giugno alle 21:00 non può mancare il grande classico traI vichinghi si sono approcciati con grande carattere a questa Coppa del Mondo, richiamando le proprie origini tra compattezza in difesa e grandissimo cinismo in attacco. Il grande leader èche, dopo una stagione importantissima tra Coppe e campionato con il Manchester City, vuole confermarsi anche nella grande vetrina mondiale. Ma la Norvegia non è solo il suo attaccante principe: Sorloth, Odegaard, Heggem, Ostigard solo per citare alcuni nomi noti, che vogliono fermare proprio la corazzata francese. Riusciranno nella grande impresa? Forse non servirà e andranno entrambe, a braccetto, alla fase successiva.Dulcis in fundo, il grande derby dei paesi latini: cerchiate rosso in calendario sabato 27 giugno alle 2:00 del mattino ora italiana, quando a sfidarsi saranno. L'undici del leader carismaticonon vuole vestirsi da vittima sacrificale, con la volontà di ritagliarsi un ruolo importante nel girone H. Grande garra, velocità e carattere per un undici che può mettere in difficoltà chiunque, anche il calcio rapido e di tiki taka della Spagna delBarricate per Lamine Yamal e Nico William, piani tattici alternativi per superare Pedri e la voglia di fare propria la sfida tra cugini, con un occhio alla fase finale del torneo.