Il Times sgancia la bomba: ogni arbitro selezionato per il Mondiale guadagnerà una cifra base da record, quasi doppia rispetto al 2014
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La rivoluzione economica del Mondiale non riguarda solo i club e le Nazionali. Anche gli arbitri sono infatti protagonisti di un aumento senza precedenti dei guadagni. A rivelarlo è il 'Times', che ha svelato cifre mai viste prima nella storia della competizione.
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Guadagni record per il MondialeSecondo quanto riportato dal quotidiano britannico 'Times', ogni arbitro selezionato per il torneo riceverà un compenso base record di circa 100 mila dollari, equivalenti ai nostri 86 mila euro, solo per la partecipazione alla competizione. Una cifra che, già di per sé, rappresenta un traguardo storico per la terna arbitrale. Tale importo corrisponde infatti a circa il doppio di quanto percepito dai direttori di gara al Mondiale del 2014 in Brasile, a dimostrazione di come il ruolo degli ufficiali di gara si sia evoluto nel tempo. La cifra base è comunque solo il punto di partenza e con i bonus aggiuntivi per le gare dalle fase a eliminazione diretta, i migliori arbitri potrebbero arrivare ad incassa oltre 430 mila dollari complessivi.
La struttura prevede inoltre un compenso maggiorato per chi viene confermato nelle fasi finali del torneo, con il bonus più elevato riservato a chi dirigerà la finale del 19 luglio.
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Il confronto con le passate edizioniIl salto in avanti è netto. L'ex arbitro della Premier League, Mark Clattenburg, intervistato al podcast 'Whistleblowers', aveva rivelato parlando del recente passato che i fischietti di maggior successo potevano arrivare a guadagnare fino a 60 mila euro complessivi, finale inclusa, con oltre 10 mila euro a partita più le indennità giornaliere. Rispetto a quella soglia, il compenso base del 2026 supera già da solo ogni precedente guadagno totale.
Un torneo da recordL'aumento dei compensi arbitrali si inserisce nel quadro economico complessivo del Mondiale più ricco di sempre. Per la prima volta nella storia, la FIFA ha infatti schierato 52 arbitri centrali, 88 assistenti e 30 ufficiali VAR per dirigere le 104 partite in programma. Una macchina organizzativa senza precedenti, che la FIFA ha scelto di valorizzare anche economicamente.
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