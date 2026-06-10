La rivoluzione economica del Mondiale non riguarda solo i club e le Nazionali. Anche gli arbitri sono infatti protagonisti di un aumento senza precedenti dei guadagni. A rivelarlo è il 'Times', che ha svelato cifre mai viste prima nella storia della competizione.

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Guadagni record per il Mondiale

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico 'Times', ogni arbitro selezionato per il torneo riceverà un compenso base record di circa, equivalenti ai nostri, solo per la partecipazione alla competizione. Una cifra che, già di per sé, rappresenta un traguardo storico per la terna arbitrale. Tale importo corrisponde infatti a circa il doppio di quanto percepito dai direttori di gara aldelin Brasile, a dimostrazione di come il ruolo degli ufficiali di gara si sia evoluto nel tempo. La cifra base è comunque solo il punto di partenza e con i bonus aggiuntivi per le gare dalle fase a eliminazione diretta, i migliori arbitri potrebbero arrivare ad incassa oltre

La struttura prevede inoltre un compenso maggiorato per chi viene confermato nelle fasi finali del torneo, con il bonus più elevato riservato a chi dirigerà la finale del 19 luglio.

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Il confronto con le passate edizioni

Un torneo da record

Il salto in avanti è netto. L'ex arbitro della Premier League,, intervistato al podcast 'Whistleblowers', aveva rivelato parlando del recente passato che i fischietti di maggior successo potevano arrivare a guadagnare fino acomplessivi, finale inclusa, con oltre 10 mila euro a partita più le indennità giornaliere. Rispetto a quella soglia, il compenso base del 2026 supera già da solo ogni precedente guadagno totale.L'aumento dei compensi arbitrali si inserisce nel quadro economico complessivo delpiù ricco di sempre. Per la prima volta nella storia, laha infatti schieratoper dirigere le 104 partite in programma. Una macchina organizzativa senza precedenti, che la FIFA ha scelto di valorizzare anche

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