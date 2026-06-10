Tra le 48 Nazionali che prenderanno parte al Mondiale che inizierà domani figura anche l'Inghilterra in cui gioca Bukayo Saka. Da diversi anni, infatti, l'attaccante dell'Arsenal è nel giro della selezione europea con la quale ha perso due finali degli Europei. Tuttavia, gli inglesi devono tenere d'occhio l'attuale condizione fisica del proprio calciatore che, da diverse settimane, è alle prese con un problema al tendine d'Achille. Della condizione fisica dell'attaccante ne ha parlato il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

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Inghilterra, Tuchel parla di Saka: "Si sta allenando, ma sente ancora fastidio"

Alle oredi questa sera, presso l'Inter&Co Stadium situato nella città statunitense di Orlando, l'Inghilterra giocherà contro lain occasione di un'amichevole. Alla vigilia del match, Tuchel ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle condizioni di Saka. Le sue: "Bukayo sta ancora recuperando da un fastidio avuto a fine stagione, ovviamente lo sta gestendo bene e gioca ad alto livello. Tuttavia non è ancora al 100% e, per ora, non può completare tutte le sessioni di allenamento. L'Arsenal, consapevole della situazione, ha avuto modo di prendersi molta cura di lui".

Londra, Inghilterra – 22 maggio: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla ai media durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra il Mondiale 2026 presso il Wembley Stadium. (Foto di Alex Pantling per Getty Images)

L'allenatore tedesco ha continuato a parlare del giocatore dicendo: "Penso che sia improbabile che Saka, d'ora in avanti, possa continuare a giocare tutte le partite da titolare. Parliamo di un giocatore decisivo che, nonostante il problema fisico, è tornato in campo contro il Fulham nel momento in cui la corsa al titolo era in bilico e lui ha dato una mano molto importante. Tuttavia, il fastidio gli impediva di completare gli allenamenti. Per la partita contro la Costa Rica è a disposizione, ma va gestito bene in modo tale da poter tornare al 100% della forma fisica".

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