Il Mondiale 2026 è ormai alle porte. L'11 Giugno Messico-Sudafrica inaugurerà la prima edizione della storia a 48 squadre. La Coppa del Mondo si sa, è una festa per gli appassionati di calcio: talenti che arrivano da tutto il mondo, storie e culture diverse a confronto, idee che si incontrano e scontrano. Nell'edizione più numerosa di sempre, le contendenti al titolo sono tante: i campioni in carica dell'Argentina, il sempre temibile Brasile - con alla guida Carlo Ancelotti - e gli ostici tedeschi.

Tra queste ci sono tre squadre europee che, nonostante la vicinanza geografica, hanno un modo di vedere e vivere il calcio completamente diverso. C'è la Spagna di de la Fuente, che sulle orme degli ultimi vent'anni cerca il risultato attraverso il dominio del gioco, la Francia di Deschamps, che può schierare alcuni tra i calciatori più forti e talentuosi al mondo, e l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che vorrà sfruttare la fisicità e l'atletismo degli uomini a sua disposizione.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Spagna: l'evoluzione del Tiki Taka

Madrid, Spagna – 29 aprile: il commissario tecnico della nazionale spagnola di calcio, Luis de la Fuente, partecipa all'evento presso la boutique IWC a Madrid il 29 aprile 2026, a Madrid, in Spagna. (Foto di Carlos Alvarez per IWC Schaffhausen).

La scuola calcistica spagnola è da molti anni al comando del calcio europeo - e non solo. Nelle 3 finali delle competizioni europee per club, su 6 allenatori 4 erano spagnoli. Un dato che - in maniera abbastanza evidente - racconta quanto la filosofia iberica diventa efficace quando si tratta del rettangolo verde. Il Barcellona di Guardiola e la Spagna del 2010 hanno creato una base solidissima su cui il calcio spagnolo si è rifondato.

Luis de la Fuente vuole ripartire dall'Europeo del 2024 per andare alla conquista del secondo titolo mondiale. Il commissario tecnico delle furie rosse si affida ad una squadra piena di talento e fantasia, rinunciando - per la prima volta da quando esistono i mondiali - a tutti i calciatori del Real Madrid. Non figura infatti nell'elenco dei 26 nessuno dei blancos.

Caricamento post Instagram...

Francia: talento puro

Baku, Azerbaigian – 16 novembre: il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, durante la partita di qualificazione alla FIFA World Cup 2026 tra Azerbaigian e Francia, disputata allo Tofiq Bahramov Stadium il 16 novembre 2025 a Baku, in Azerbaigian. (Foto di Aziz Karimov per Getty Images).

In porta il CT ha l'imbarazzo della scelta, tra. In difesa a fianco ai più esperti - vedi- ci saranno talenti come. In mezzo al campo le furie rosse hanno l'imbarazzo della scelta, avendo a disposizione calciatori del calibro di. Il tutto condito da un reparto offensivo che ha come punta di diamante. È vero, il numero 10 del Barcellona non arriva alla competizione al massimo della forma, ma sta correndo per rimettersi in sesto e poter dire la sua quando la palla inizierà a scottare.

Didier Deschamps sa come si vince un Mondiale: con lui alla guida, i blues hanno infatti già conquistato la Coppa del Mondo nel 2018. E hanno anche sfiorato una doppietta clamorosa, perdendo l'edizione del 2022 solo ai rigori contro l'Argentina di Leo Messi. I francesi però - come spesso accade - partono anche quest'anno tra i favoriti. Per capire la potenza di fuoco della rosa a disposizione di Deschamps, basta guardare l'elenco degli esclusi. Thuram (Khephren), Kolo Muani, Diaby, Pavard, ma soprattutto Benzema e Griezmann. È vero, le Petit Diable aveva dato l'addio nel 2024, ma tutti ci saremmo aspettati una Last Dance dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Last Dance che non ci sarà.

Caricamento post Instagram...

Inghilterra: le scelte controverse di Tuchel

Londra, Inghilterra – 22 maggio: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla ai media durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra per la FIFA World Cup 2026 presso Wembley Stadium il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling per Getty Images).

A guardare la lista dei convocati dall'ex, riusciamo a comprendere il perchè di alcune esclusioni eccellenti. In porta ci sarà, in difesa gente del livello di. Il centrocampo è il reparto più scarno - solo 5 convocati - ma per lasciare spazio all'attacco, che potenzialmente può essere il più prolifico della storia dei mondiali.e Thuram (più) dovranno giocarsi le sole 3 maglie disponibili.

"It's coming home". Questo è il mantra dei tifosi inglesi ad ogni mondiale. Ma la vittoria della Coppa del Mondo manca ormai dal 1966, e Thomas Tuchel ha l'arduo compito di provare a riportare il trofeo "a casa". La proposta di calcio inglese è ormai ben codificata. Figli della Premier League e dei suoi ritmi ossessivi, i calciatori della nazionale inglese spiccano per doti atletiche e per esplosività. Questo, aggiunto alla classe di Harry Kane, al supporto di Bellingham e Rice e all'imprevidibilità dei vari Eze e Saka, mette The Three Lions di diritto tra le pretendenti al titolo.

Caricamento post Instagram...

. Il commissario tecnico infatti ha creato molto malumore tra i tifosi e tra i calciatori dopo aver comunicato l'elenco ufficiale dei convocati. Il tedesco ha infatti rinunciato alle giocate di, oltre alla solidità ed esperienza di calciatori come. Tuchel si è già aggiudicato una- alla guida del- quindi sa come affrontare una competizione ad eliminazione diretta così importante. Ma il Mondiale si sa, è tutt'altra cosa:

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui