Manca poco all'inizio dei Mondiali, che vedranno la Francia guidata per l'ultima volta da Didier Deschamps affrontare Iraq, Senegal e Norvegia nel girone I in uno dei Mondiali più controversi di sempre. I francesi arrivano come una delle squadre favorite per la vittoria del torneo, dopo che nel 2022 arrivò la sconfitta in una delle finali più epiche della storia del calcio. Un punto a favore in più per questo Mondiale è sicuramente Ousmane Dembélé, Campione d'Europa con il Paris Saint Germain per due stagioni consecutive e Pallone d'Oro del 2025, che in un'intervista rilasciata a ESPN ha voluto rendere omaggio a Didier Deschamps, dato che lascerà la Nazionale dopo aver preso l'incarico nel 2012.

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Le parole di Dembélé su Deschamps prima dell'ultimo Mondiale insieme

Intervistato da, Ousmane Dembélé ha iniziando parlando della consapevolezza che questa sarà l'ultima competizione con Didier Deschamps: "Sappiamo che è l'ultima competizione con la Francia per Deschamps. È un allenatore di alto livello e ha ottenuto risultati di alto livello con la nostra nazionale".

Ha poi parlato di quanto sia piacevole lavorare con lui, ma che il suo addio non influenzerà la voglia di vincere dell'intera squadra: "Siamo concentrati, il suo addio non impatterà su questo, vogliamo tornare in finale e concludere bene l'esperienza con lui. Lui ha introdotto tutti noi all'interno della nazionale francese, ci ha dato fiducia, ci motiva o si congratula sempre prima e dopo i match. È stato molto importante per me e la mia carriera, dobbiamo fare il meglio perché se lo merita".

SAN PIETROBURGO, RUSSIA - 10 LUGLIO: Didier Deschamps, allenatore della Francia, festeggia dopo la vittoria della sua squadra nella partita di semifinale della Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 tra Belgio e Francia allo stadio di San Pietroburgo il 10 luglio 2018 a San Pietroburgo, Russia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Ha concluso l'intervista parlando delle favorite per la vittoria del Mondiale e delle squadre più ostiche da affrontare: "Ci sono molte favorite. L'Argentina, che è campione in carica, è una di queste. C'è la Spagna, che ha vinto l'Europeo. Anche Inghilterra, Germania o Portogallo. Ci sono squadre complicate come Brasile ed Ecuador. Sono tutte squadre difficili. Ci sono delle favorite, ma ogni partita si gioca 11 contro 11. Sono concentrato".