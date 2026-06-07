Mentre si avvicina l'inizio del tanto atteso Mondiale una delle nazionali favorite per la vittoria, la Francia, sembra vivere alcune tensioni all'interno dello spogliatoio. O meglio: tra alcuni giocatori, la Federazione e un sito di scommesse sportive. Il motivo? Una pubblicità con i volti di alcuni dei più importanti giocatori della Nazionale.

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La Francia e la pubblicità della discordia con i volti di Mbappè e Olise

Il pomo della discordia è una pubblicità di un noto sito di scommesse sportive,. O meglio: il fatto che su quella pubblicità ci siano i volti di alcuni tra i più forti e importanti calciatori della. Stiamo parlando di Olise e Douè. Volti noti, anzi famosissimi. I quali, secondo quanto riferito dall'Equipe, non hanno gradito la presenza delle loro immagini associate ad un sito di scommesse.

Che il campione ex PSG, Mbappè, non sia un fan di siti di scommesse e delle loro pubblicità, in Francia è cosa nota. Ha rilasciato, infatti, più volte dichiarazioni che chiariscono le sue opinioni in merito: "Il pericolo delle scommesse è un qualcosa senza limiti. Serve rispetto, per favore", aveva scritto commentando una pubblicità. Una seconda volta, invece, parlando con Canal + era stato ancora più esplicito sulla pericolosità di tali attività e sul fatto che non gradisse essere associato a queste cose: "In realtà, non eravamo d'accordo sui diritti d'immagine. Cibo spazzatura e scommesse.. Noi siamo la nazionale francese e siamo una fonte di ispirazione. Molti di noi, inoltre, arrivano da quartieri dove queste cose distruggono tante persone". Sempre secondo l'Equipe, inoltre, Cherki, tra i giocatori coinvolti, sarebbe quello più allineato con le posizioni dell'attaccante del Real Madrid.

Un problema di bonus e diritti di immagine

Secondo RMC Sport, però, queste proteste sarebbero dirette maggiormente verso la federazione calcistica, la. Pare, infatti, che ci siano forti tensioni tra i calciatori e la federazione per quanto riguarda i bonus e i diritti di immagine. RMC Sport, in particolare, ritiene che all'interno di Betclic si pensi che il muso duro dei giocatori serva a fare pressione sulla federazione in merito alle negoziazioni sui bonus e sull'assegnazione ai membri della squadra. Sempre l'Equipe, però, afferma anche che la FFF si è impegnata a discutere i nomi e la natura degli sponsor almeno due volte a stagione con il capitano e il vice-capitano della nazionale francese, per garantire che non siano in conflitto con i valori dei giocatori.

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