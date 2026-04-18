derbyderbyderby calcio estero Neymar: “Rodrygo, Vinicius e Cherki fra i pochi talenti veri nel calcio“

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Neymar: “Rodrygo, Vinicius e Cherki fra i pochi talenti veri nel calcio“

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Il brasiliano ha fatto una riflessione su come sia cambiato il calcio e ha nominato i pochi talenti tecnici rimasti.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Intervistato da Ziggo Sport, Neymarha voluto parlare dell'evoluzione del calcio. Il brasiliano ha acceso i riflettori sulla sempre minor presenza di giocatori puramente tecnici. Secondo lui, infatti, si prediligono potenza fisica e intensità. Tra i pochi veri dribblatori rimasti, Neymar cita Rodrygo, Vinicius e Cherki.

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Neymar: Nel calcio ci sono sempre meno dribblatori

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Il pensiero del classe 1992, attualmente in forza al Santos, è chiaro: “Abbiamo perso una intera generazione di dribblatori”. L'ex Barcellona ha espresso le sue idee sui cambiamenti occorsi al gioco e ai calciatori a Ziggo Sport. Secondo lui, infatti, da anni le squadre prediligono i giocatori forti fisicamente, uomini in grando di mantenere alta l'intensità del gioco. Questo, a discapito di chi, invece, punta tutto su tecnica e talento, sui calciatori che saltano l'uomo e inventano gioco. “Si lavora molto sulla forza e si perde parte del talento. I dribblatori stanno scomparendo”.

Cherki
WOLVERHAMPTON, ENGLAND - AUGUST 16: Rayan Cherki of Manchester City celebrates scoring his team's fourth goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City at Molineux on August 16, 2025 in Wolverhampton, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

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I pochi rimasti: Vinicius, Rodrygo e Cherki

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Il calcio è cambiato. Oggi si vedono sempre meno giocatori con doti tecniche fuori dal comune. Sono davvero una manciata. Il gioco si è sempre di più concentrato sulla potenza e sull'intensità”, prosegue l'attaccante del Santos. Non tutto, però, è perduto. Ci sono ancora, infatti, calciatori che possiedono doti tecniche fuori dal comune, che saltano gli avversari  e che dribblano. Per Neymar, seppur pochi, sono ancora presenti. E ne nomina tre: Vinicius Junior, Rodrygo, tutti e due brasiliani come lui ma in forza al Real Madrid, e a sorpresa Rayan Cherki.

La sua analisi trova riscontro nella buona stagione fatta dal talento francese di origine algerina. Il classe 2003, dopo anni di crescita nel Olympique Lione, si è trasferito al Manchester City sotto lo sguardo di Guardiola. Con i Citizens, finora, Cherki ha collezionato 26 presenze di cui 15 da titolare ed è riuscito a fornire 10 assist ai suoi compagni e a mettere a segno tre reti.

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