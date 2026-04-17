Si fanno sempre più insistenti le voci, i rumors, gli indizi di mercato riguardanti Rafael Leao. Sembra infatti certo che il portoghese lascerà il Milan al termine della stagione, complici un rendimento altalenante e un rapporto che non sembra idilliaco con Max Allegri. Leao stesso, secondo Mundo Deportivo, potrebbe aver dato un indizio sul suo futuro.
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Leao saluta il Milan? Un dettaglio infiamma i rumors dalla Spagna e riaccende la pista Barcellona
Leao saluta il Milan?—
C'è, in questi giorni, una questione che tormenta i tifosi rossoneri: Leao parte o resta? Il portoghese, dopo sette stagioni con il Diavolo, sta vivendo un periodo molto difficile, che è culminato con i fischi di San Siro durante la partita con l'Udinese. Lungo tutto il campionato, inoltre, le sue prestazioni sono state decisamente deludenti e sottotono, come testimoniano le sue statistiche: finora solo nove reti e due assist. Ha deluso, quindi, e pare sempre più possibile una sua partenza. Ma verso quali lidi? La Premier League con il Chelsea che già si era interessato a lui? L'Arabia Saudita? Oppure la Spagna con il Barcellona?
Il portoghese svela un possibile indizio sul suo futuro?—
Una delle possibilità più chiaccherate, per Leao, è quella di approdare al Barcellona. Dell'interesse del club blaugrana si parla in Spagna e si ricorda di un interesse nel passato e di una tentata trattativa che saltò, quando il Barca seguiva anche Nico Williams. Per Mundo Deportivo, però, le indiscrezioni potrebbero celare qualcosa di più e potrebbe essere stato lo stesso calciatore a svelarlo o, quantomeno, a lasciare un indizio.
Nelle sue stories di Instagram, infatti, Leao ha pubblicato una immagine del documentario sul campione brasiliano Ronaldinho, che ha giocato a lungo proprio con la maglia del Barcellona. Nell'immagine si vede l'ex calciatore durante un Clasico contro il Real Madrid e il commento in sovraimpressione lasciato da Leao: "il migliore", con riferimento al brasiliano.
Secondo Mundo Deportivo l'esterno piace al Barcellona che, però, in quella porzione di campo deve chiarire la situazione relativa a Rashford. Al momento, dunque, si tratta soltanto di speculazioni. Ma chissà che non possano trasformarsi in qualcosa di più concreto
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