derbyderbyderby calcio italiano Leao saluta il Milan? Un dettaglio infiamma i rumors dalla Spagna e riaccende la pista Barcellona

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Leao saluta il Milan? Un dettaglio infiamma i rumors dalla Spagna e riaccende la pista Barcellona

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Una sua storia su Instagram scatena le speculazioni dalla Spagna. Mundo Deportivo lancia l'ipotesi di un possibile ritorno di fiamma.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Si fanno sempre più insistenti le voci, i rumors, gli indizi di mercato riguardanti Rafael Leao. Sembra infatti certo che il portoghese lascerà il Milan al termine della stagione, complici un rendimento altalenante e un rapporto che non sembra idilliaco con Max Allegri. Leao stesso, secondo Mundo Deportivo, potrebbe aver dato un indizio sul suo futuro.

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MILANO, ITALIA - 18 FEBBRAIO: Rafael Leao del Milan reagisce durante la partita di Serie A tra il Milan e il Como 1907 allo stadio Giuseppe Meazza il 18 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Leao saluta il Milan?

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C'è, in questi giorni, una questione che tormenta i tifosi rossoneri: Leao parte o resta? Il portoghese, dopo sette stagioni con il Diavolo, sta vivendo un periodo molto difficile, che è culminato con i fischi di San Siro durante la partita con l'Udinese. Lungo tutto il campionato, inoltre, le sue prestazioni sono state decisamente deludenti  e sottotono, come testimoniano le sue statistiche: finora solo nove reti e due assist. Ha deluso, quindi, e pare sempre più possibile una sua partenza. Ma verso quali lidi? La Premier League con il Chelsea che già si era interessato a lui? L'Arabia Saudita? Oppure la Spagna con il Barcellona?

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Il portoghese svela un possibile indizio sul suo futuro?

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Una delle possibilità più chiaccherate, per Leao, è quella di approdare al Barcellona. Dell'interesse del club blaugrana si parla in Spagna e si ricorda di un interesse nel passato e di una tentata trattativa che saltò, quando il Barca seguiva anche Nico Williams. Per Mundo Deportivo, però, le indiscrezioni potrebbero celare qualcosa di più e potrebbe essere stato lo stesso calciatore a svelarlo o, quantomeno, a lasciare un indizio.

Nelle sue stories di Instagram, infatti, Leao ha pubblicato una immagine del documentario sul campione brasiliano Ronaldinho, che ha giocato a lungo proprio con la maglia del Barcellona. Nell'immagine si vede l'ex calciatore durante un Clasico contro il Real Madrid e il commento in sovraimpressione lasciato da Leao: "il migliore", con riferimento al brasiliano.

Secondo Mundo Deportivo l'esterno piace al Barcellona che, però, in quella porzione di campo deve chiarire la situazione relativa a Rashford. Al momento, dunque, si tratta soltanto di speculazioni. Ma chissà che non possano trasformarsi in qualcosa di più concreto

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