Leao saluta il Milan?

C'è, in questi giorni, una questione che tormenta i tifosi rossoneri: Leao parte o resta? Il portoghese, dopo sette stagioni con il Diavolo, sta vivendo un periodo molto difficile, che è culminato con i fischi di San Siro durante la partita con l'Udinese. Lungo tutto il campionato, inoltre, le sue prestazioni sono state decisamente deludenti e sottotono, come testimoniano le sue statistiche: finora solo nove reti e due assist. Ha deluso, quindi, e pare sempre più possibile una sua partenza. Ma verso quali lidi? La Premier League con il Chelsea che già si era interessato a lui? L'Arabia Saudita? Oppure la Spagna con il Barcellona?