La dirigenza del Barcellona pensa a Sørloth per puntellare l'attacco. Lewa riflette sul rinnovo, mentre l'Atletico rinnova Álvarez

Samuele Dello Monaco 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 16:19)

Il valzer degli attaccanti inizia a infiammare la Liga. Le ultime indiscrezioni, lanciate dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, svelano un potenziale e clamoroso intreccio che coinvolge direttamente due giganti del calcio iberico: il Barcellona e l'Atletico Madrid. Al centro delle manovre ci sono i reparti offensivi, tra sondaggi mirati, potenziali addii illustri e rinnovi cruciali.

Sondaggio del Barcellona per Sørloth — Secondo quanto emerso in queste ore, la dirigenza del Barcellona ha mosso un passo concreto e ufficiale per l'attacco, un sondaggio formale per arrivare a Sørloth. L'ariete norvegese, attualmente all'Atletico Madrid, rappresenta il profilo fisico e tattico che i blaugrana hanno individuato per puntellare il proprio pacchetto avanzato. I primi contatti confermano il serio interesse del club catalano, alla ricerca di una punta di peso in grado di garantire gol e presenza in area di rigore per la prossima stagione.

Lewandoski, riflessioni sul rinnovo — L'accelerata del Barcellona per arrivare all'attaccante scandinavo è strettamente connessa alla situazione, ormai sempre più in bilico, di Robert Lewandowski. Il futuro del fuoriclasse polacco in Catalogna è avvolto nell'incertezza. Le dinamiche finanziarie del club impongono scelte rigorose: la società ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo di contratto, ma questa opzione è rigidamente legata all'accettazione, da parte del giocatore, di una significativa riduzione dell'ingaggio. Nel frattempo, per l'esperto bomber le alternative non mancano affatto. Sulla scrivania di Robert Lewandowski sono già arrivate ricchissime offerte, pronte a garantirgli ponti d'oro lontano dal calcio del Vecchio Continente. Il centravanti si trova ora a un crocevia fondamentale e dovrà prendere una decisione in tempi abbastanza brevi.

L'Atletico Madrid blinda Julián Álvarez — Mentre ascolta le proposte per l'eventuale cessione di Sørloth, in casa Atletico le priorità per il futuro sono chiare. La dirigenza dei Colchoneros sta concentrando tutti i propri sforzi economici e diplomatici per trattenere la sua stella più luminosa: Julián Álvarez. Per consolidare il ruolo dell'argentino al centro del progetto e respingere eventuali assalti dei top club europei, la società madrilena è al lavoro per garantirgli un importantissimo aumento di stipendio. L'obiettivo dell'Atletico Madrid è trasformare l'attaccante sudamericano nell'uomo simbolo della squadra, gratificandolo con cifre da top player assoluto e chiudendo così le porte a qualsiasi potenziale minaccia di mercato.