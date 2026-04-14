In vista della sfida che permetterà l'accesso alla semifinale di Champions League, il numero uno della squadra madrilena ha sottolineato come le condizioni del terreno siano perfette

Vincenzo Di Chio 14 aprile - 19:57

La notte europea traAtletico Madrid e Barcellona si apre con un clima già rovente. Se da una parte la sfida valevole per l'accesso alle semifinali di Champions League promette spettacolo, dall'altra si respira un'aria di tensione e polemiche. Dopo l'ottimo risultato ottenuto dalla squadra di Simeone, (0-2 in casa dei blaugrana) a far discutere, ancor prima del calcio d'inizio, sono state le condizioni del terreno di gioco del Metropolitano.

Le proteste arrivate dai catalani hanno accesso una vera e propria polemica, prontamente respinta sia dalla Uefa che dalla dirigenza del club madrileno. Ad accendere la tensione è stato in prima persona il presidente dell'Atletico Madrid, Cerezo.

Le accuse del Barcellona e la netta risposta di Cerezo — Dal lato del Barcellona non si placano le polemiche riguardanti le condizioni del terreno di gioco. L'allenatore Flick ha segnalato la situazione a un delegato Uefa durante una seduta di allenamento. Ma non solo, anche il fuoriclasseYamal ha manifestato i propri dubbi sull'altezza dell'erbetta, ritenuta al limite rispetto ai parametri regolamentari (massimo 30 millimetri).

La replica dei Colchoneros non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente dal numero uno del club, Cerezo, che ha respinto con decisione ogni perplessità: "Penso che sia davvero stupido parlare del terreno di gioco prima di una partita così delicata. La Uefa ha detto che non ci sono problemi e io non ho nient'altro da aggiungere".

Una presa di posizione chiara e netta, che definisce come il Club madrileno consideri chiusa la questione, anche grazie al via libera concesso dalla Uefa. L'obiettivo degli uomini di Simeone è quello di regalare una gioia ai propri tifosi e raggiungere le semifinali.

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Un tema ricorrente e le parole di Koke — Il dibattito sul terreno del Metropolitano, però, non nasce in questi giorni. Nel corso della stagione, anche all'interno del gruppo della squadra madrilena, non sono mancate le polemiche. Un esempio significativo risale a Gennaio, quando la squadra ottene un largo successo in casa del Real Betis (0-5) in Coppa del Re, per poi perdere in casa per 1-0.

In quell'occasione, il capitano Koke aveva sottolineato quanto le condizioni del campo non fossero perfette e che questo poteva incidere sul rendimento della squadra: "Per una squadra come noi, abbiamo bisogno che il campo sia in perfette condizioni. Ci viene richiesto di giocare ad alto livello, ma senza un terreno adeguato diventa impossibile".

Parole che tornano attuali, in un contesto dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Con un posto in seminale in palio, la sfida tra Atletico e Barcellona non si gioca solo sul piano tecnico, ma anche su pressioni psicologiche.