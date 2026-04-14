Yamal sotto pressione, Rakitic lo protegge: “Sta già facendo la differenza”

Poi lo sguardo si sposta sul presente, e in particolare su Lamine Yamal , finito al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. Rakitic lo difende senza esitazioni: “Da quando ha debuttato ha avuto quel ‘flow’… io sono più all’antica, ma il calcio oggi è questo”. E aggiunge: “Non possiamo chiedergli molto di più, sta già rispondendo in campo”. Allo stesso tempo, però, sottolinea quanto sia delicata la sua gestione: “Gli farebbe bene avere accanto figure come Puyol o Xavi, ma non è facile. Anche perché al giorno d'oggi è difficile trovarle”. Infine, la fiducia nel gruppo e nella guida tecnica: “È il momento dei grandi giocatori. Il Barça ne ha tanti, ora devono dimostrarlo”.