Rakitic, fermato dai giornalisti di Sky Sport, dopo la fine del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League ha rivelato di essere un sostenitore della Dea, data la presenza nella formazione bergamasca di Mario Pasalic , suo amico e compagno di nazionale: «Sono un tifoso dell'Atalanta per Mario Pasalic : è uno dei miei giocatori preferiti da qualche anno». L'ex centrocampista del Barca, che ha manualmente condotto i sorteggi, ha pescato per i nerazzurri l'ostico Bayern Monaco di Company. L'alternativa, comunque, non era sicuramente più facile, trattandosi dell'Arsenal di Arteta. Il croato,però, è fiducioso e convinto della forza della compagine di Palladino: «Contro il Dortmund hanno dimostrato che se lavori duramente e credi nell'obiettivo puoi ottenere grandi risultati. Vedremo cosa succederà nelle prossime due partite: loro devono spingere e dare tutto. Ma con Mario Pasalic tutto è possibile».

Le possibilità del Barcellona

Il campione croato però, non ha parlato solo di Atalanta e del suo amico Pasalic. Anzitutto, ha commentato in generale la Champions League in corso. L'ex Barca la ritiene una delle più belle degli ultimi anni: «Penso sia una stagione molto bella e speciale, la più aperta degli ultimi anni. Come sempre ci sono le grandi favorite: le inglesi, il Bayern, il Barca. Però anche le altre hanno le loro possibilità: il Bodo, per esempio, ci ha dimostrato che nel calcio tutto è possibile. Ci aspettano grandi partite e tanto spettacolo». Ha poi espresso la sua idea sulle possibilità che ha la sua ex squadra di andare fino in fondo: «Stanno facendo molto bene, secondo me migliorano ogni settimana che passa. Vedremo passo dopo passo». Due parole, infine, anche su Lamine Yamale sulla crescita del ragazzo: «Questo ragazzo ce lo stiamo godendo tutti, non solo il Barcellona, ma tutto il mondo del calcio. Spero che continui così».