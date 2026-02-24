Alla vigilia della partita di domani tra Real Madrid e Benfica, Arbeloa ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa anche sul caso Vinicius-Prestianni

Giammarco Probo 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 17:16)

Il Real Madrid dopo la sconfitta esterna di questo weekend contro l'Osasuna, sta preparando al meglio il ritorno del playoff casalingo contro il Benfica dell'ex Jose Mourinho. Il tecnico della squadra della capitale spagnola, Arbeloa, è intervenuto alla vigilia del match di Champions League parlando oltre che della partita, dell'episodio successo all'andata a Vinicius Júnior e che ancora tiene banco.

Le dichiarazioni di Arbeloa alla conferenza stampa pre Benfica — In conferenza stampa Arbeloa ha parlato del caso che ha coinvolto Prestianni e Vinicius, ma si è anche soffermato sul valore della partita, che arriva in un momento chiave della stagione del Real Madrid.

LA PARTITA CONTRO IL BENFICA -"Mi aspetto un Real tosto come quello visto a Lisbona. Sarà una grande notte di Champions al Bernabéu. Sappiamo quanto pesa il nostro pubblico in partite così. È una finale, dobbiamo vincere, solo cosi passeremo il turno".

PRESTIANNI E INDAGINE UEFA -"È un’occasione per dare un colpo definitivo al razzismo. Nulla, né un’esultanza né qualsiasi altro gesto, può giustificare un atto del genere".

LE PAROLE SU MBAPPÈ -"Non è un problema di gol. I suoi numeri sono incredibili, sono dalla sua parte, sappiamo che giocatore è, si tratta di un fenomeno ed è migliore al mondo".

ARBELOA SU MOURINHO -"Le sue squadre hanno sempre risposto sul campo, anche senza di lui in panchina, il clima è teso, ma in casa Real l’obiettivo resta uno solo, andare fino in fondo a questa competizione."