Continua a far discutere il caso Negreira: a parlarne adesso è il tecnico ad interim del Real Madrid

Pietro Rusconi Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 17:16)

Il Real Madrid affronterà il Valencia nella serata di domani: una giornata valida per non perdere il treno della Liga. Infatti i blancos al momento si trovano a -1 dal Barça detentore del titolo. Il Real, nonostante un mercato estivo importante (Carreras, Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Mastantuono) e la nuova speranza portata da Xabi Alonso, non ha avuto una prima parte di stagione soddisfacente. Secondi in campionato e fuori dalla top 8 di Champions League, nemmeno il cambio di allenatore in corsa (Xabi out Arbeloa in) il 12 Gennaio ha risollevato un ambiente depresso.

Proprio il nuovo tecnico Alvaro Arbeloa ha parlato in occasione della conferenza stampa pre-match. Il mister delle merengues ha toccato vari temi nel suo discorso, tra cui il ruolo di Pintus e il caso Negreira.

Le parole di Arbeloa sul caso Negreira — Prima di tutto, Arbeloa ha parlato della preparazione alla partita in una città peculiare come Valencia: "Schiererò i giocatori migliori per questo tipo di match. Ognuno ha il ruo ruolo preferito, in cui si sente a più agio, ma tutti sono disponibili a sacrificarsi per la squadra. Valencia porta sempre un'atmosfera fantastica, qua sentiamo sempre grande supporto dai tifosi del Real. La sfida sarà molto dura, ogni squadra vuole vincere contro di noi e il Valencia ha sempre ottimi giocatori e allenatori."

Dopodiché, il tecnico si è soffermato sulla condizione fisica dei propri calciatori: "La pianificazione del riposo è fondamentale per preparare al meglio i giocatori durante la settimana. Antonio Pintus è uno dei migliori in circolo ed è fondamentale per noi, nessuno mette in discussione i suoi piani organizzativi. Questa pianificazione è modulata apposta in modo tale che i calciatori arrivino nelle condizioni migliori per una settimana con un carico di lavoro intenso."

Infine, l'allenatore ad interim dei blancos ha citato polemicamente il famoso caso Negreira: "Nessuno capisce perché, al giorno d'oggi, sia rimasto irrisolto il più grande scandalo nella storia del calcio spagnolo."