Il Real Madrid affronterà il Valencia nella serata di domani: una giornata valida per non perdere il treno della Liga. Infatti i blancos al momento si trovano a -1 dal Barça detentore del titolo. Il Real, nonostante un mercato estivo importante (Carreras, Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Mastantuono) e la nuova speranza portata da Xabi Alonso, non ha avuto una prima parte di stagione soddisfacente. Secondi in campionato e fuori dalla top 8 di Champions League, nemmeno il cambio di allenatore in corsa (Xabi out Arbeloa in) il 12 Gennaio ha risollevato un ambiente depresso.
Real Madrid, Arbeloa sul caso Negreira: “Il più grande scandalo del calcio spagnolo è irrisolto”
Proprio il nuovo tecnico Alvaro Arbeloa ha parlato in occasione della conferenza stampa pre-match. Il mister delle merengues ha toccato vari temi nel suo discorso, tra cui il ruolo di Pintus e il caso Negreira.
Le parole di Arbeloa sul caso Negreira—
Prima di tutto, Arbeloa ha parlato della preparazione alla partita in una città peculiare come Valencia: "Schiererò i giocatori migliori per questo tipo di match. Ognuno ha il ruo ruolo preferito, in cui si sente a più agio, ma tutti sono disponibili a sacrificarsi per la squadra. Valencia porta sempre un'atmosfera fantastica, qua sentiamo sempre grande supporto dai tifosi del Real. La sfida sarà molto dura, ogni squadra vuole vincere contro di noi e il Valencia ha sempre ottimi giocatori e allenatori."
Dopodiché, il tecnico si è soffermato sulla condizione fisica dei propri calciatori: "La pianificazione del riposo è fondamentale per preparare al meglio i giocatori durante la settimana. Antonio Pintus è uno dei migliori in circolo ed è fondamentale per noi, nessuno mette in discussione i suoi piani organizzativi. Questa pianificazione è modulata apposta in modo tale che i calciatori arrivino nelle condizioni migliori per una settimana con un carico di lavoro intenso."
Infine, l'allenatore ad interim dei blancos ha citato polemicamente il famoso caso Negreira: "Nessuno capisce perché, al giorno d'oggi, sia rimasto irrisolto il più grande scandalo nella storia del calcio spagnolo."
