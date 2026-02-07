Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma domenica 8 febbraio

Filippo Montoli 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 14:02)

Il posticipo della domenica di LaLiga è la partita tra Valencia e Real Madrid. La gara è in programma alle ore 21:00 dell'8 febbraio al Mestalla. Arbeloa punta alla quinta vittoria da quando siede sulla panchina Blancos, mentre i padroni di casa devono fare punti per allontanare la zona retrocessione. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Valencia-Real Madrid.

I precedenti tra le due squadre — Valencia e Real Madrid si sono incontrate ben 214 volte in tutta la loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole ai Blancos, i quali hanno avuto la meglio in 112 occasioni. Seguono i padroni di casa con 59 e i pareggi con 43. Anche il dato dei gol si veste di bianco. La squadra allenata da Arbeloa ha realizzato 405 gol in totale, mentre quella diretta da Corberán si ferma a 271. Storicamente, è una partita ricca di reti e le ultime uscite lo dimostrano.

In casa, il Valencia non vince dalla stagione 2022/23. Ma sette degli ultimi otto successi dei bianconeri sono arrivati tra le propria mura. L'unica eccezione è del passato campionato, quando Corberán riuscì a imporsi per 1-2 al Bernabeu. Le ultime 5 partite tra le due squadre sono sempre finite in segno Over. L'andata è terminata 4-0 per il Real Madrid.

Le probabili formazioni — VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Ugrinic, Pepelu, Danjuma; Duro, Beltrán. Allenatore: Carlos Corberán.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asensio, Huijsen, Camavinga; Güler, Tchouaméni; Mastantuono, Brahim, Rodrygo; Mbappé. Allenatore: Álvaro Arbeloa.

Valencia-Real Madrid, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers la gara è indirizzata verso gli ospiti, dati a quota 1.50. Seguono nell'ordine il pareggio a 4.50 e il successo dei padroni di casa a 5. Il Valencia è a un solo punto dalla zona retrocessione, con la situazione che è migliorata nell'ultimo periodo grazie a tre risultati utili in quattro partite. Le vittorie su Getafe (0-1) ed Espanyol (3-0) hanno tirato fuori da una situazione molto pericolosa la squadra di Corberán.

Il Real Madrid, dopo il cambio in panchina, ha raccolto quattro vittorie e due sconfitte. In campionato, però, arriva da sei successi consecutivi che gli hanno permesso di riagganciare il Barcellona. La vetta è a un solo punto di distanza. Nell'ultimo turno ha superato il Rayo Vallecano per 2-1, grazie a un rigore di Mbappé realizzato al 100esimo. Il pronostico del risultato esatto di Valencia-Real Madrid è 1-2.