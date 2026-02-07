La sofferta vittoria contro il Rayo Vallecano non ha certo placato gli animi in casa Real Madrid ma ora non c'è tempo per pensare a questo. C'è un primo posto da agguantare. I blancos al momento si trovano ad una sola lunghezza dal Barcellona , oggi impegnato contro il Mallorca , motivo per cui non si può sbagliare. La squadra di Arbeloa domani sera volerà al Mestalla per la sfida contro il Valencia , avversario da non sottovalutare essendo poi in lotta per la salvezza. Per l'occasione il tecnico dei blancos dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali: Vinicius (squalificato) e Bellingham (infortunato).

Per il brasiliano il Mestalla non evoca buoni ricordi. Al contrario. Il numero 7 dei blancos ha giocato sei volte in casa del Valencia e per due volte è stato espulso. E non per gioco pericoloso. Il 21 marzo 2023, il 25 enne fu vittima di ululati razzisti che ad un certo lo spinsero a reagire contro un tifoso. Prontamente intervenne l'arbitro che gli sventolò il cartellino rosso. Sentenza poi revocata. Nella scorsa stagione, invece, i tifosi bianconeri lo provocarono dopo aver perso il Pallone d'Oro a favore di Rodri e, anche in quel caso, Vinicius venne espulso dopo un forte battibecco con il portiere Dimitrievski, dopo che quest'ultimo gli aveva tirato la maglia.