Dopo la vittoria all'ultimo contro il Rayo Vallecano, il Real Madrid riprende la corsa al Barcellona primo in classifica. La squadra di Alvaro Arbeloa tornerà in campo domani sera al Mestalla contro un Valencia in piena lotta per la permanenza in LaLiga (ore 21). In vista della partita contro i Pipistrelli, l'ex difensore dei blancos non potrà contare su due giocatori importanti. La situazione.
Spagna
Real Madrid, i blancos al Mestalla senza due pedine importanti
Real Madrid, al Mestalla senza Vinicius e Bellingham: due incubi per i bianconeri—
La sofferta vittoria contro il Rayo Vallecano non ha certo placato gli animi in casa Real Madrid ma ora non c'è tempo per pensare a questo. C'è un primo posto da agguantare. I blancos al momento si trovano ad una sola lunghezza dal Barcellona, oggi impegnato contro il Mallorca, motivo per cui non si può sbagliare. La squadra di Arbeloa domani sera volerà al Mestalla per la sfida contro il Valencia, avversario da non sottovalutare essendo poi in lotta per la salvezza. Per l'occasione il tecnico dei blancos dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali: Vinicius (squalificato) e Bellingham (infortunato).
Per il brasiliano il Mestalla non evoca buoni ricordi. Al contrario. Il numero 7 dei blancos ha giocato sei volte in casa del Valencia e per due volte è stato espulso. E non per gioco pericoloso. Il 21 marzo 2023, il 25 enne fu vittima di ululati razzisti che ad un certo lo spinsero a reagire contro un tifoso. Prontamente intervenne l'arbitro che gli sventolò il cartellino rosso. Sentenza poi revocata. Nella scorsa stagione, invece, i tifosi bianconeri lo provocarono dopo aver perso il Pallone d'Oro a favore di Rodri e, anche in quel caso, Vinicius venne espulso dopo un forte battibecco con il portiere Dimitrievski, dopo che quest'ultimo gli aveva tirato la maglia.
Un sospiro di sollievo per i tifosi bianconeri dato poi che nella scorsa stagione, il brasiliano fu autore di una doppietta che permise al Real Madrid di recuperare l'iniziale doppio svantaggio. E come ricordiamo, quella sfida fu segnata anche dalla rete decisiva di Jude Bellingham arrivata però solo dopo il fischio finale. Quindi annullata. Anche l'inglese non sarà della partita a causa dell'infortunio alla coscia rimediato contro il Rayo Vallecano. Due KO importanti su cui Arbeloa dovrà lavorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA