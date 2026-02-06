La Uefa ha deciso di sanzionare il club spagnolo per essere sceso in ritardo nell'ultima gara di Champions League, e aver cosi compromesso il regolare svolgimento dell'ultima giornata. Oltre ai Blancos, ovviamente, è stato punito anche il Benfica.

Francesco Di Chio 6 febbraio - 12:21

La Uefa ha deciso di sanzionare il Real Madrid per 40.000 sterline per essere sceso in campo in ritardo nel match contro in Benfica nell'ultima giornata di League Phase della Champions, nella quale tutte le gare dovevano cominciare alle 21.00.

Il ritardo — Il match tra Benfica e Real Madrid è iniziato con qualche minuto di ritardo rispetto al resto delle gare dell'ultimo turno di Champions League, e questo non è passato inosservato agli occhi dei dirigenti della UEFA. L'organo internazionale ha infatti deciso di sanzionare i Blancos per questa irregolarità, che avrebbe potuto compromettere la regolarità dei risultati dell'ultima giornata. I giudici hanno quindi deciso di non lasciare impunito questo comportamento, ritenuto scorretto, e hanno multato i Galacticos per 40.000 sterline.

Non solo il Real Madrid — Non è l'unica punizione arrivata in casa Madrid questa settimana. Infatti si aggiunge alla squalifica ottenuta da Rodrygo dopo l'espulsione arrivata per doppia ammonizione nella gara contro il Benfica. Inoltre l'UEFA, ritenendo responsabile il neo allenatore Alvaro Arbeloa del ritardo nello scendere in campo, ha ammonito lo stesso con un warning che, in caso di recidiva, si trasformerà in una sanzione disciplinare. Ovviamente la punizione non è sta inflitta solo agli ospiti: anche il Benfica è stato redarguito e multato per il ritardo nell'iniziare la gara. Perciò anche le Aquile dovranno pagare la stessa multa. E, Josè Mourinho, come l'allenatore avversario, è stato avvisato.