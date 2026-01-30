La disastrosa trasferta di Lisbona ha lasciato segni profondi in casa Real Madrid. La sconfitta per 4-2 contro il Benfica non ha solo estromesso i Blancos dalle prime otto posizioni della nuova Champions League, costringendoli ai playoff, ma ha anche evidenziato un nervosismo sempre più calcato nell'ultimo periodo. L'immagine simbolo del crollo al "Da Luz" è stata l'espulsione di Rodrygo nei minuti di recupero, un epilogo amaro per una serata già compromessa.

Il brasiliano, solitamente calmo e corretto, ha perso la testa nel finale incandescente del match. Mentre il Real cercava disperatamente di rientrare in partita e il Benfica rallentava i ritmi, Rodrygo si è lasciato andare a proteste veementi contro l'arbitro e gli avversari, rei a suo dire di perdere tempo. Il risultato è stato un cartellino rosso per proteste che lo terrà fuori dalla cruciale gara di andata dei playoff di febbraio.

Consapevole della gravità del gesto, avvenuto in un momento in cui la squadra aveva bisogno di lucidità, l'attaccante ha voluto esprimere il suo pensiero. Attraverso i canali social, Rodrygo ha pubblicato un messaggio di scuse sincero, rivolto all'intero mondo madridista. "Mi sono lasciato trasportare dal momento mentre protestavo per le perdite di tempo", ha ammesso il numero 11, spiegando la dinamica psicologica del suo errore. Ha poi tenuto a precisare l'unicità dell'episodio nella sua carriera madrilena: "Non è il mio modo di agire. Non ero mai stato espulso prima d'ora giocando per il Real Madrid". Una piena assunzione di responsabilità: "Sono consapevole delle conseguenze e chiedo scusa ai tifosi, al club, ai miei compagni e all'allenatore".