I risultati dei sorteggi delle competizioni europee, che vedranno ancora impegnate Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina per l'Italia

Federico Iezzi Collaboratore 27 febbraio - 14:52

Si sono svolti oggi i sorteggi delle coppe europee. Sono quattro le squadre italiane passate agli ottavi: la sola Atalanta in Champions League, la Roma e il Bologna in Europa League, e la Fiorentina in Conference. La formazione di Palladino se la vedrà con il Bayern Monaco, Roma e Bologna si sfidano in Europa League e la Viola pesca i polacchi del Rakow nella Conference League.

Sorteggi Champions League: Atalanta-Bayern Monaco — L'urna di Nyon ha emesso il suo verdetto. L'Atalanta di Palladino, sola squadra italiana a passare il turno e accedere agli ottavi di Champions League, pesca il Bayern Monaco. La Dea, quindi, reduce da una clamorosa rimonta contro il Borussia Dortmund, dovrà compiere una nuova impresa, contro una delle squadre più forti del torneo. Si tratta, inoltre, della prima volta che queste due squadre si scontreranno nelle coppe europee. L'alternativa, per i bergamaschi, era l'Arsenal di Arteta.

I sorteggi delle altre partite — Aveva ragione Courtois: l'urna ha estratto il Manchester City e quindi sarà la squadra di Guardiola a sfidare i blancos. Il Bodo Glimt, che ha eliminato l'Inter, se la vedrà invece con lo Sporting. Sfida di assoluto livello sarà quella fra il Chelsea e il PSG. Il Barcellona giocherà contro gli inglesi del Newcastle, mentre il Galatasaray, che ha sconfitto la Juventus, ha pescato il più quotato Liverpool. Infine l'altra inglese, il Tottenham di Tudor, sfiderà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Bologna-Roma, derby italiano in Europa League Il sorteggio ha scelto anche il destino delle due italiane che hanno superato il turno e sono ora agli ottavi di Europa League, il Bologna di Italiano e la Roma di Gasperini. Le due italiane si scontreranno dando vita ad un derby tricolore nella seconda delle coppe europee. I felsinei hanno eliminato il Brann vincendo sia andata che ritorno. La Lupa, invece, arrivando ottava nella classifica unica era già agli ottavi di finale. L'alternativa, per il Bologna, sarebbe stato il Friburgo.

Fiorentina-Rakow in Conference Anche il destino dell'ultima delle quattro italiane rimaste in gara nelle coppe europee è deciso. La Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha eliminato i polacchi dello Jagiellonia, se la vedrà con una altra squadra polacca: il Raków Częstochowa.