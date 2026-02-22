Vincere, convincere...e poi riposarsi. Questo è il diktat di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che si gode i tre punti conquistati nel successo per 2-1 contro il Newcastle sabato sera, concedendo ben tre giorni liberi alla sua truppa. Una decisione arrivata dopo un periodo molto intenso di gare, in vista della settimana tipo e della necessità per calciatori e staff di staccare un po' la spina. Il tecnico suggerisce anche come, divertendosi nel post partita ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa.
PREMIER LEAGUE
Il Manchester City vince e si riposa, Guardiola: “Divertitevi e bevete caipirinha”
Il successo del City contro il Newcastle—
Il Manchester City si gode un weekend di grande serenità, sceso in campo sabato sera tra le mura amiche contro il Newcastle. Importante vittoria per 2-1, attualmente a due punti di distanza dalla capolista Arsenal, attesa stasera in trasferta contro il Tottenham. Al 14' sblocca il risultato O'Reilly ma pochi minuti dopo, al 22', arriva la rete di Hall per il momentaneo pareggio. Il primo tempo è ancora ricco di emozioni sempre con O' Reilly al 27' che sigla il definitivo vantaggio, inducendo Guardiola a una decisione incredibile: regalare a calciatori e staff ben tre giorni di riposo.
Le parole di Pep Guardiola per i tre giorni di relax concessi al Manchester City—
La conferma dei tre giorni liberi per il Manchester City, è arrivata nel post gara, precisamente in sala stampa. "I tifosi ci hanno dato una grande mano per questa vittoria, si è creata una sinergia davvero speciale e ne siamo felicissimi. Sì, dopo questo risultato posso concedere tre giorni di riposo ai ragazzi e allo staff. Resta giusto staccare la spina, divertirsi, bere daiquiri e caipirinha e sorridere, pronti a tornare a lavorare ancor più forte di prima", sorride Guardiola in conferenza stampa, come riporta A Bola. "Non è stata la partita perfetta ma abbiamo vinto da squadra ed è quello che dobbiamo fare in questa fase della stagione", termina il tecnico. Tutti felici quindi e appuntamento a martedì.
