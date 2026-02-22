Le parole di Pep Guardiola per i tre giorni di relax concessi al Manchester City

La conferma dei tre giorni liberi per il Manchester City, è arrivata nel post gara, precisamente in sala stampa. "I tifosi ci hanno dato una grande mano per questa vittoria, si è creata una sinergia davvero speciale e ne siamo felicissimi. Sì, dopo questo risultato posso concedere tre giorni di riposo ai ragazzi e allo staff. Resta giusto staccare la spina, divertirsi, bere daiquiri e caipirinha e sorridere, pronti a tornare a lavorare ancor più forte di prima", sorride Guardiola in conferenza stampa, come riporta A Bola. "Non è stata la partita perfetta ma abbiamo vinto da squadra ed è quello che dobbiamo fare in questa fase della stagione", termina il tecnico. Tutti felici quindi e appuntamento a martedì.