Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato della vicenda che ha coinvolto i giocatori di Benfica e Real Madrid nell'ultimo turno di playoff di Champions League

Giorgio Trobbiani 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 17:02)

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e tecnico di fama mondiale dopo i risultati conseguiti con i Citizens, ma anche quelli ottenuti con Bayern Monaco e Barcellona. Quella dello spagnolo è una voce di assoluta caratura e quando parla viene ascoltato. Le sue parole sulla vicenda della scorsa serata di Champions League fra Vinicius e Prestianni sono state molto razionali e decisamente senza filtri. Ecco le dichiarazioni del tecnico catalano alla vigilia della sua sfida di campionato.

Guardiola e le sue parole in conferenza: "Il razzismo è ovunque. Pagate di più gli insegnanti" — Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sua sfida di Premier League, Pep Guardiola ha parlato ed è tornato sulla vicenda di Champions League che ha fatto molto rumore, ovvero il presunto insulto razzista di Prestianni, calciatore del Benfica, nei confronti di Vinicius, stella del Real Madrid. Guardiola ha dichiarato: "L'ho già detto la settimana scorsa. Non è il luogo di nascita o il colore della pelle a renderci migliori. C'è ancora molto lavoro da fare. Il razzismo è ovunque, non solo nel calcio, ma nella società. Il razzismo non è una questione di colore della pelle, è una questione di comportamento".

Guardiola ha poi aggiunto senza mezzi termini: "Le scuole sono il luogo ideale per cambiare i comportamenti. Pagate di più gli insegnanti. È così che si risolve il problema. Non i calciatori. Insegnanti e medici dovrebbero essere di gran lunga i professionisti più pagati della società e le persone più importanti. Non gli allenatori". Un Pep Guardiola che non le manda a dire e che va alla radice del problema per cercare di scardinare il tema razzismo sempre più attuale nei nostri giorni.