Il club della capitale portoghese sostiene che il giocatore dei Blancos abbia colpito Dahl, ma il direttore di gara ed il VAR non sono intervenuti

Jacopo del Monaco 20 febbraio - 11:27

Nonostante il triplice fischio di Letexier martedì sera, sembra che la partita tra Benfica e Real Madrid non abbia intenzione di arrivare ad una conclusione. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'andata dei Play-off di Champions League, ma ora stanno portando avanti una battaglia lontano dal rettangolo verde. Dopo il caso di presunto razzismo con protagonist Vínicius e Gianluca Prestianni, adesso è il turno di Federico Valverde. Infatti, le Águias hanno presentato un reclamo alla UEFA nei suoi confronti.

Benfica-Real Madrid continua: condotta violenta di Valverde? — Nella giornata di martedì, il Benfica allenato da José Mourinho ha ospitato presso lo Stadio Da Luz il Real guidato da Álvaro Arbeloa. La squadra ospite ha vinto di misura grazie ad un gran gol di Vínicius, il quale ha deciso di esultare ballando vicino alla bandierina del calcio d'angolo situata vicino ad un settore dello stadio occupato dai tifosi portoghesi. Subìto dopo, ha avuto luogo l'episodio più discusso della serata, ovvero quello in cui Prestianni, con la maglia davanti alla bocca, avrebbe chiamato il suo avversario "scimmia". Il numero 7 dei Blancos ha segnalato ciò a Letexier, il quale ha interrotto la partita per diversi minuti.

La UEFA, adesso, non solo deve lavorare su questo caso, ma molto probabilmente anche su un altro che riguarda sempre la partita di martedì sera tra le Águias e le Merengues. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, ha riportato che il Benfica ha presentato all'organo di governo calcistico europeo un reclamo nei confronti di un giocatore avversario, vale a dire Federico Valverde. Secondo il club della capitale portoghese, al minuto 83 della gara di martedì il centrocampista della Nazionale Uruguaiana ha colpito in modo violento Samuel Dahl. In quel caso, però, il direttore di gara non ha fischiato fallo ed il VAR non è intervenuto. Salvo sorprese, in questi casi la UEFA dovrebbe aprire un'indagine per poi decidere la sanzione da dare al giocatore del Real Madrid.