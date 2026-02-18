Il brutto episodio del Da Luz dal punto di vista dei portoghesi di José Mourinho: pieno sostegno al giocatore

Nella serata di ieri, è andato in onda il primo turno dei playoff di Champions League con le due italiane che sono uscite sconfitte nei campi della Turchia e della Germania. Il match più atteso era senza dubbio Benfica-Real Madrid. Un incrocio che, solo qualche settimana fa, fu deciso dal gol del portiere Trubin. Uno dei più bersagliati nella serata in Portogallo è stato senza dubbio Vinicius Junior, autore di un gol pazzesco ma di un esultanza particolare che ha scatenato la rabbia e la reazione dei tifosi portoghesi.

La nota ufficiale del Benfica sul presunto episodio di razzismo — La partita di ieri sera tra Benfica e Real Madrid ha scatenato l'inferno sui vari social, ma soprattutto sul campo. Durante l'esultanza il giocatore del Real Madrid viene fischiato dal pubblico, ma il caso diventa grottesco dopo. Il brasiliano minaccia di uscire dal campo a causa di un insulto razzista nei suoi confronti, ricevuto dal rivale Gianluca Prestianni. Nella mattinata odierna la squadra portoghese ha diffuso una nota ufficiale dopo l'indagine aperta dalla UEFA per il brutto episodio successo ieri sera durante la partita.

LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB PORTOGHESE - "Il Benfica accoglie con spirito di totale collaborazione, trasparenza, apertura e senso di chiarezza le misure annunciate oggi dalla UEFA, a seguito del presunto caso di razzismo verificatosi nella partita contro il Real Madrid. Il club riafferma in modo chiaro e inequivocabile il proprio impegno storico e incrollabile nella difesa dei valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, in linea con i principi fondamentali della sua fondazione e che hanno in Eusébio il loro massimo simbolo".

LA TUTELA SUL GIOCATORE - "Il Benfica ribadisce il suo pieno sostegno e la sua convinzione nella versione presentata dal giocatore Gianluca Prestianni, la cui condotta al servizio del club è sempre stata guidata dal rispetto verso gli avversari, le istituzioni e i principi che definiscono l’identità del Benfica".